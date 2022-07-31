義右翼黨魁高調曬我國代表合照　頻釋外交訊息！可望成為首任女總理

▲義大利兄弟黨主席梅洛尼與台灣駐義代表李新穎合照。（圖／翻攝自Twitter@GiorgiaMeloni）

記者羅翊宬／綜合報導

義大利國會兩院將提前於9月25日進行改選，在各家民調顯示，被視為中間偏左路線的義大利民主黨（PD）以些微差距落後極右翼民族保守主義政黨義大利兄弟（Fratelli d’Italia），目前義大利兄弟的黨主席為梅洛尼（Giorgia Meloni），她有望成為義大利史上第一位女性總理，近日她曬出與台灣駐義大利代表李新穎的合照。

梅洛尼於26日在推特上曬出與台灣駐義大利代表李新穎的合照，她在貼文寫道，「與台灣駐義大利代表李新穎舉行具有成效的工作會議，盼永遠與那些深信自由與民主價值觀的人並肩同行。」

從義大利第7頻道（LA7）於25日釋出的民調來看，目前義大利兄弟以25.0%的支持率略為領先23.2%的義大利民主黨。當地偏保守政治傾向的媒體分析，梅洛尼可能將會成為義大利史上首位女性總理，她曾於上周表示，「作為領導這個國家政黨的黨主席，我沒有什麼好害怕的。」

梅洛尼也以「我們準備好（復興義大利）了！」作為政治宣傳口號。

根據《POLITICO》分析，在民調中取得25%支持率的義大利兄弟將與其他右翼政黨組成聯盟，如由數度出任義大利總理的貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）所領導的義大利力量黨（Forza Italia），以及由前義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）所領導的聯盟黨，屆時於9月25日的選舉中該聯盟可望取得40%選票，3方已協議由得票率最高的政黨黨代表出任總理一職。

綜合外媒報導，俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭後，梅洛尼就認為，一旦烏克蘭淪陷，則必定會在西方社會產生骨牌效應，且必定會為試圖以武力入侵台灣的中國打開先例，為此義大利兄弟黨須力挺烏克蘭維護領土主權。

報導也分析，梅洛尼在推特公開與台灣駐義大利代表李新穎的合照，其用意可能是想對外透露，義大利兄弟已開始著手處理複雜的政治外交情勢，除了向北京當局釋出訊息，更期望以此舉安撫國際觀察家，藉由選對邊站來達成強化與美方的關係。

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