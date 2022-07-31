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南韓推動教育改革　「滿5歲」可就讀小一！最快2025年實施

▲▼南韓教育部推動國小學童提早1年入學，最快2025年實施。（示意圖／CFP）

▲南韓教育部推動國小學童提早1年入學，最快2025年實施。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓教育部長兼社會副總理朴順愛（박순애）於29日向總統尹錫悅表示，將計畫推動提早一年實施國民教育，讓國小學童年從原本的6歲提早至滿5歲入學，理由是在低生育率、高齡化的時代背景下，讓國民能夠更早投入職場，最快從2025年起開始實施。此政策引起大批反對聲浪，認為恐招致學童不安、加劇教育貧富差距。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》報導，朴順愛於29日向尹錫悅匯報業務計畫，表示教育部計畫推動讓國小學童提早入學，從原本教育法規定的滿6歲（周歲，만 나이，今年減去出生年，從生日開始計算）提早至滿5歲，如若形成社會共識，則計畫最快可於2025學年度起開始實施，是自從1949年頒布教育法後，時隔76年再度改變學制。

不過，國小6年、國中3年、高中3年的學制仍維持不變，只是如若讓學童提早一年進入小學就讀，則最快17歲就可以從高中畢業，進而投入大學教育或是勞動市場。

朴順愛表示，「研究指出，若從嬰幼兒或小學時開始投資教育，其成果（與成年期投資教育相比）可以高出16倍。隨著調降就學年齡，社會弱勢階層也可以更快進入國家教育體制，展現出國家為教育負責的意志。」

朴順愛指出，隨著時代與科技演變，如今兒童們的認知能力與以前相比有所提升，因此12年的教育內容也可望縮減成10年。教育界也有專家認為，隨著南韓進入低生育率、高齡化，將會面臨勞動人口減少的問題，因此可以透過降低就學年齡的方式，讓青年們更快投入勞動市場。

▲▼南韓新任教育部長朴順愛。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓新任教育部長朴順愛。（圖／達志影像／newscom）

雖然經濟學界大多持贊成意見，不過教育專家則大多持負面看法。韓國教員團體總聯合會表示，一旦實施學制改革，則特定年齡層的學童將會倍增，屆時需要擴充教師名額、教室，在教育領域投入更多財政支援，未來恐怕會對這些學童的入學考試、就業等產生負面影響。

非營利教育組織「不必擔心私人教育的世界」則認為，從幼童的認知能力與情緒發展來看，讓學童提早一年就讀國小恐怕不太恰當，且只會招致學童提早一年接受私人教育（補教業、補習班）的反效果。

全國私立幼稚園聯合會則認為，尹錫悅政府貿然推動學制改革，根本沒有事先與家長、教育專家、預備教師等事先商議，且滿5歲的學童占幼稚園學童比率高達4至5成，是幼稚園的主要教育對象。

其實早從盧武鉉、李明博、朴槿惠政府時期便多次提出類似構想，希望能讓民眾能更快投入勞動市場，只是最後外界預估將會投入過多的社會成本與負擔，因此未能實行。

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