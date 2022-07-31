揚言擊落裴洛西專機！　胡錫進「推特遭封鎖」後刪文

▲大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）



記者王佩翊／編譯

美國眾議院議長裴洛西出訪亞太地區，但至今仍未鬆口是否包含台灣。先前曾有報導指出，五角大廈已投入準備，若確定訪台，她將搭乘美國軍機抵達台北。裴洛西擬訪台消息傳出後，引發中國大陸強烈反擊，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進更在推特警告，解放軍戰機有權放射導彈，「擊落裴洛西的專機」。不過推文一出，隨即遭推特以違反使用規定為由封鎖帳號，他只好刪文解鎖，目前已經找不到原始推文。

根據《路透社》報導，胡錫進30日在微博聲稱，自己刪除了一條警告美軍不要護航裴洛西訪台的推文，因為推特判定該條推文不合規，因此封鎖他的帳號。胡錫進29日深夜在推特發文稱，如果美軍戰機執意伴飛、護送裴洛西訪台，那意味著侵略，解放軍有權強制驅離裴洛西座機與美軍戰機，如果驅離無效，還可以將其擊落。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞太出訪行程。（圖／路透）



胡錫進同時在微博以中文寫道，「如果美國軍機和裴洛西飛機闖入台灣12海浬上空，解放軍戰機有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和裴洛西乘坐的專機。我們應告訴美方，如果他們試圖用極端方式護送裴洛西訪台，他們必須面對可能發生空中擦槍走火、裴洛西機毀人亡的風險，所有後果要由美方承擔。」

推文一出，隨即引發外媒關注，但過沒多久，胡錫進的推特帳號就被官方封鎖。他表示，自己不得不刪除這條推文來解鎖推特帳號，因為推特認為他的推文違反使用原則。不過推特目前仍未對此發表回應。

If Pelosi really visits Taiwan as planned, the Tsai Ing-wen authorities are accomplice. The mainland will definitely carry out severe punishment actions on Taiwan at the same time. The unbearable consequences will fall on Tsai authorities. https://t.co/HJKall7AiR — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 30, 2022

取回帳號權限後，胡錫進31日凌晨再度發文警告，並稱若裴洛西訪台，中國大陸將對台灣採取嚴厲的懲罰行動。

裴洛西29日率團展開亞洲行，預計到日本、南韓、馬來西亞以及新加坡，同時也暫定訪台。此行觸動北京的敏感神經，多次祭出警告，要求美方取消訪台行程。裴洛西身為眾議院院長，是繼美國總統、副總統之後，地位第三高的政治人物。

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