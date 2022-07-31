裴洛西傳訪台「台海情勢升溫」　白宮：美中沒理由打起來

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記者吳美依／綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪亞洲，並把台灣行程列為「暫定」，不僅引發國際關注，也讓台海緊張局勢進一步升溫。白宮國安會議發言人科比（John Kirby）29日被問及此事時說，美中沒有理由為此發生衝突。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》、《美聯社》報導，科比透露，目前沒有證據顯示，中國軍方即將針對台灣採取行動。他談到北京挑釁言論，以及是否做出任何軍事準備時直言，「沒有理由走到這一步，發生衝突並且加劇具體緊張局勢。沒有理由變成這樣，因為美國的『一中政策』沒有改變。」

白宮拒絕評論裴洛西的亞洲行程，科比表示，「她要去哪裡，以及要去做什麼，必須交由議長本人來談……不需要我們贊同或否決，議長有權搭乘軍機出訪。」

▲裴洛西身為眾議院議長，是美國政府權力體系的第3號人物。（圖／路透）

裴洛西身為眾議院議長，是美國政府權力體系的第3號人物，僅次於正副總統拜登及賀錦麗。她29日表示，美國與亞太地區的關係非常重要，她也對亞洲行感到興奮，但仍以安全疑慮為由，避而不談行程內容。

拜登的外交政策一部份聚焦對抗中國日益成長的經濟及軍事力量，裴洛西出訪也成為國內政治問題，一些共和黨人呼籲訪台，展現對北京的強硬態度。

美國在印太地區已經佈署重大軍事存在，包括主權爭議的南海地區，一艘美國航空母艦正在該區域航行，但一位政府官員匿名透露，美軍近期尚未派遣更多軍艦或戰機前往台灣附近。

紐時：拜習通話2小時 任何「長期爭端」皆無具體進展