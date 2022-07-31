伊朗洪災肆虐　至少80人喪生30人失蹤

According to an official of the Iranian Red Crescent Society, 32 people have been killed and 25 have gone missing as a result of flash floods in 18 provinces across Iran, including Tehran, Sistan-Baluchestan, Isfahan, Kerman, Hormozgan, Mazandaran, Bushehr, Qazvin & Yazd (video). pic.twitter.com/MGu0BZPeoU — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) July 29, 2022

文／中央社德黑蘭30日綜合外電報導

伊朗官方媒體今天報導，洪水在境內肆虐超過一週，至少造成80人喪生，另有30人下落不明。

▲伊朗洪災。（圖／翻攝推特）

法新社報導，伊朗通訊社（IRNA）援引紅新月會（Red Crescent Society）秘書長蘇雷曼尼（Yaghoub Soleimani）說法報導，自7月23日在伊朗曆法（Mordad）開始以來，「最近這波洪水已造成59人死亡、30人失蹤」。

此外，氣候通常相當乾燥的南部省份法斯省（Fars）因暴雨導致洪災肆虐，23日前就已有至少22人喪生。

蘇雷曼尼指出，目前全國有60個城市、140個城鎮和500多個村莊受到洪水影響。

紅新月會公布的名單顯示，德黑蘭省（Tehran province）是災情最嚴重的省份，當地有35人喪生；附近的馬贊德蘭省（Mazandaran）失蹤人數最多，共有20人下落不明。

伊朗氣象中心昨天警告，未來數天裡，南部和北部省份恐將有更多降雨。