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英國首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

▲▼ 英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）獲友台外委會主席背書。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國執政黨保守黨黨魁之爭白熱化，候選人之一外交大臣特拉斯近日獲政壇兩位指標人物背書，繼國防大臣華勒斯後，國會外交委員會主席圖根哈特也表示，特拉斯是更好的首相人選。

「泰晤士報」（The Times）29日晚間刊登圖根哈特（Tom Tugendhat）的投書。他指出，面臨國內外日益嚴峻的多項挑戰，英國需要一位堅定有力的領導人；特拉斯一向勇於在國內外捍衛英國價值觀，他相信在特拉斯的領導下，英國將更安全，民眾將重拾對政府的信任。

他指出，涉外事務足以衝擊內政，例如俄烏戰爭導致能源供應鏈問題惡化，這也反映在民眾收到的帳單上。英國需要有足夠涉外事務經驗的領導人，以確保英國在國際事務的話語權，並聯合盟友應對共同的挑戰。

如同華勒斯（Ben Wallace），圖根哈特支持特拉斯透過合理減稅促進經濟成長，並藉由經濟成長滿足公共支出需求和減少負債的政策。他稱特拉斯的經濟政策符合正統的保守黨原則：低稅賦、小政府、大膽的供應面改革。

他批評財政部在能源價格飆升、經濟成長遲滯的背景下，將納稅人平均稅收負擔拉升至英國近70年來最高。他強調，營運企業、創造財富的不是財政部，而是民眾。相關評論明顯針對另一位黨魁候選人、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。

圖根哈特在保守黨內屬於中間、溫和派光譜。他的從軍經歷以及在外交、國防事務的專業普獲黨員和議員同僚肯定，也被視為保守黨爭取中間或搖擺選民的利器。在角逐黨魁失利、無緣進入決選後，他成為兩位候選人特拉斯和蘇納克陣營極力攏絡的對象。

對特拉斯和蘇納克而言，本週末十分關鍵，原因之一是8月1日起，一般黨員將陸續收到投票通知，各界預期許多黨員將儘早投票，不會拖到8月底或投票截止日9月2日。

在黨籍議員投票階段曾險遭淘汰的特拉斯，在一般黨員間的聲勢明顯勝過在議員投票階段勢如破竹的蘇納克。圖根哈特表態支持特拉斯有利進一步鞏固他自2015年進入國會以來，首次在政府任官的機率。

基於關切新疆人權情勢等原因，圖根哈特遭北京制裁，但他稱得上是國會中的「友台」力量。

在圖根哈特之前，在保守黨內有高人氣、原本被期待出馬競選黨魁的華勒斯近日也表態支持特拉斯。

他說，特拉斯正直、表裡和言行一致、立場一貫，具備擔任首相需要的多方歷練，而這在新首相必須即刻進入狀況，著手處理複雜的內憂外患時，更是重要。

他在「泰晤士報」撰文和接受「太陽報」（The Sun）專訪時都指出，特拉斯和他都了解英國面臨的外部威脅與日俱增，必須儘快增加防衛支出、強化國防。

▲▼英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國前財相蘇納克（Rishi Sunak）是爭取首相大位的另一位候選人。（圖／路透）

蘇納克多次表示，他在財相任內讓英國的國防預算創冷戰結束以來新高，但華勒斯反駁相關說法並指出，那是首相強生（Boris Johnson）的功勞、強生當時還得力抗財政部的反對意見。

華勒斯還說，身為國防大臣，他的職責是保衛國家安全；如今安全情勢如此嚴峻，他可不能像蘇納克一樣，請辭一走了之，雖然蘇納克身為財相肩負守護市場和經濟的重任。

蘇納克5日宣布辭去財相一職，引發官員辭職骨牌效應，被視為逼強生辭去黨魁的關鍵人物、對提攜他並屢為他辯護政策的強生背後捅刀。

由於強生在黨內的人氣依然不容小覷，這樣的形象顯然不利蘇納克。特拉斯則樂於一方面強調自己對黨和國家的忠誠度，另一方面凸顯自己開創新局的能力。

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