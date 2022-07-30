抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

▲俄羅斯駐英國大使館的推文，被推特認證是仇恨言論。（圖／翻攝自twitter／Russian Embassy, UK）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯駐英國大使館在官方推特上表示，要讓亞速營份子「羞辱地死去」，遭到烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）在內等人檢舉是鼓吹「種族滅絕」。推特也屏蔽這一則發文，並且認證這一則貼文就是仇恨言論。

俄羅斯駐英國大使館發文指出，亞速營武裝份子應該被處決，但不是被行刑隊處死，而是要絞死他們，因為他們不是真正的士兵，應該要「羞辱地死去」。

Hey @Twitter, @TwitterSupport, please block the account of the @RussianEmbassy for calling for murder and genocide of Ukrainians. It probably violates your community rules.

Or maybe, do you only block Ukrainian accounts? https://t.co/vDm1kv2KUu — Inna Sovsun (@InnaSovsun) July 29, 2022

索夫桑就檢舉這則推文表示，請封鎖鼓吹「謀殺」與「種族滅絕」烏克蘭人的「俄羅斯駐英國大使館」帳號，他們已經違反了社群規則，還是你們只屏蔽烏克蘭人的帳號。

推特已經屏蔽這則推文，並且認證是「仇恨言論」，不過並未刪除這則推文，原因在於「讓推文保持可訪問性符合公眾利益」。

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