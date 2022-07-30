CNN：台灣對裴洛西出訪「保持沉默」　讓北京責怪華盛頓而非台北

▲CNN分析，台灣對裴洛西（Nancy Pelosi）出訪的反應，跟國際間相比相對沉默。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪亞洲，台灣的行程列為「暫定」引發國際關注，也引發了美中之間的交流緊張。然而CNN也注意到台灣對這個議題的微妙反應，並不向美國內部的熱烈討論，反而是「相對沉默」，分析可能原因，是想要讓北京責怪的對象是華盛頓，而非台北。

▲總統蔡英文對於裴洛西出訪，沒有發表任何支持或反對的聲明。（圖／總統府提供）



CNN分析指出，台灣的總統蔡英文與辦公室對於裴洛西出訪，沒有任何支持或反對的聲明，行政院長蘇貞昌則表示，「非常歡迎裴洛西議長的大力支持和多年來對台灣的善意，台灣歡迎任何友善的客人」。

台灣外交部則表示，「沒有收到任何有關裴洛西議長訪問台灣的確切消息，並且對此事沒有進一步評論」。

有專家分析認為，如果台灣似乎對裴洛西訪問的可能性過於熱情，就有可能激起北京的憤怒。

有政治分析人士表示，台灣官方保持低調的部分原因是，如果這樣的訪問真的進行，這樣做可以幫助轉移任何責任，讓北京更有可能責怪華盛頓，而不是台北。

分析指出，如果台灣保持沉默而裴洛西來了，它很可能被解讀為美國或裴洛西做出的決定，但如果台灣公開要求她訪問，北京可能會將其定性為台灣的陰謀。

分析指出，如果區域內國家包括日本、南韓、澳洲覺得台灣的反應很積極，可能也覺得不那麼值得同情，因為台灣莫名製造了一個麻煩。

▲CNN指出，台灣的新聞還是圍繞在地方選舉爭議上。（圖／記者屠惠剛攝）



CNN觀察到，儘管國際媒體廣泛報導裴洛西可能訪台的新聞，但是這則新聞在本周並沒有成為頭條新聞，台灣的新聞還是圍繞在地方選舉爭議，以及年度最大的軍事演習。

民進黨立委王定宇接受CNN訪問指出，「我們歡迎來自美國和世界各地的所有朋友，所以無論裴洛西是否訪台，我們都尊重他們的決定，但是，不要讓中國干涉」。

台灣國防安全研究所所長蘇紫雲則在CNN訪問中表示，台灣歡迎任何來自其他國家的朋友，我們感謝國際社會的任何支持，如果局勢升級，那將是北京的責任，台灣永遠不會成為所謂的搭便車者（對美國），「我們將表現出捍衛自己的意願」。