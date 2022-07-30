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她「生不出兒子」慘遭潑油燒死！女兒1封血書揭真相　送親爸去坐牢

▲▼ 印度一對姊妹花了6年時間，為死去的母親討回公道。（圖／翻攝自推特）

▲ 拉蒂卡和妹妹的血書引發關注，6年後終為死去的母親討回公道。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度一名婦女因沒能生下兒子，長期遭受丈夫家暴，2016年竟被他潑油點火，全身80%燒傷不治，丈夫卻堅稱她是自殺身亡，直到他們的女兒用一封血書控訴警方以自殺結案，才引發社會關注。如今事隔6年，男子終被判處終身監禁。

BBC報導，現年21歲的拉蒂卡（Latika Bansal）在法庭上道出她長大過程中目睹母親阿努（Anu Bansal）遭受的恐怖對待。她父親曼努吉（Manoj Bansal）和家人經常嘲笑及羞辱阿努，因為她只生了女兒，甚至六度因懷上女兒被迫墮胎。

拉蒂卡和妹妹指控，父親過去便曾因此毆打母親。2016年6月14日悲劇發生當天，她們清晨6點多被母親的哭聲吵醒，但卻無能為力，「我們幫不了她，因為我們的房門被從外上鎖。我們看著她被火燒。」阿努全身80%燒傷，幾天後不治身亡，但曼努吉否認施暴，堅稱她是輕生而死。

當時僅15歲和11歲的拉蒂卡和妹妹憤而用自己鮮血，寫信給當時的首席部長，指控警方將謀殺案以自殺了結，這起事件才受到大眾關注。當地警方調查人員隨後因調查不當被停職，首席部長也下令高級警察及行政官員監督此案。

北方邦布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）法院27日宣布，曼努吉因妻子未生下兒子而殺害她的罪名成立，判處終身監禁。

拉蒂卡二姐妹的律師表示，女兒向父親提告並伸張正義的案例十分罕見，而這對姊妹過去6年來出庭超過百次，終於討回公道。他無償為她們辯護，因為她們經濟困難，也希望藉此喚起大眾對社會問題的關注。

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