陽光美女議員有喜！孕期初期出血不敢說　挺大肚赴議會照片曝

▲▼新北市議員鄭宇恩公布懷孕7個月喜訊。（圖／鄭宇恩提供）

記者戴上容／新北報導

新北市第一選區市議員鄭宇恩，問政認真，平常休閒時熱愛衝浪，總給人健康、陽光、專業形象，今年36歲的鄭宇恩2年多前赴日本沖繩結婚，今日在臉書公布好消息，「現在已懷孕7個月啦！」鄭宇恩說，懷孕初期出現出血狀況不敢公布，近日胎兒健康成長，她胖了12公斤，寶寶目前1公斤，除了胖太多之外，一切正常。鄭宇恩今在臉書宣布懷孕消息，網友和地方人士都留言直呼恭喜，她也順勢推銷行政院公布8月起育兒津貼政策。

「今天要跟大家正式報告宇恩要當媽媽了～」鄭宇恩說，她今年36歲，結婚快3年，現在懷孕7個月啦！在懷孕初期因爲狀況不是很穩定，有一些出血的情形，所以遲遲不敢大聲公布。

經過7個月的努力，目前胖了12公斤，寶寶1公斤，除了胖太多之外，一切正常。在宇恩懷孕期間，宇恩和團隊繼續為鄉親服務，有需要我們幫忙的或是市政建議，都還是可以和服務處和她連繫喔！

鄭宇恩也說，結婚之後，趕快生孩子的聲音不曾減少，雖然都是善意的提醒，但多少有些壓力，其實她周遭還有很多女性朋友，沒有結婚，更別說生小孩了，跟朋友聊天也一直圍繞在凍卵的話題上，多半是因為生活的負擔，讓大家放棄結婚、放棄生小孩，這個現象越來越嚴重。

鄭宇恩也順勢推銷政府生育政策，她說是蔡英文政府上任以來，從各個面向著手，包含0~6歲的育兒津貼 分階段提高，在今年8月起將調整至5000元！之後也陸續增加平價托育名額、增加托育補助、降低學費。

此外，針對產婦的產檢假、產婦配偶的陪產檢及陪產假加碼至7天，更擴大補助產檢，建構安心懷孕、友善生養的環境。各項政策，照顧準爸媽和即將成為家庭新成員的寶寶，幫助年輕家庭減輕育兒負擔，鼓勵更多大家多多生育。