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窮到賣房求生！　他簽約前「最後一刻中樂透」爽捧千萬大獎

▲▼樂透,彩券,中獎,示意圖。（圖／視覺中國） 

▲印度負債男子只差2小時就要把房子賣掉，卻在最後一刻中了樂透大獎。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

印度一名男子長年欠債，儘管他努力工作賺錢，但面臨疫情衝擊經濟狀況卻越來越糟，只能靠著借款維持家庭生活，最近更面臨不得不賣房還債的困境。沒想到，就在預計和買家簽約收訂金的2小時前，男子竟接到友人通知他中了彩券千萬大獎，足夠他一次還清所有債務。

▲▼印度喀拉拉邦樂透彩券小販。（圖／達志影像）

▲印度大多數地區樂透彩券基本上是違法的，只有在喀拉拉邦等少數幾個邦能在嚴格監管下販售。（圖／達志影像）

根據BBC報導，住在印度喀拉拉邦的巴瓦（Mohammed Bava）出生在無債務的中產階級家庭，他曾經是一名建築業承包商，但過去幾年裡工作越來越少，2020年初新冠疫情衝擊印度與全球，導致經濟情況變得更糟，多年下來已債台高築的他，一直努力找其他工作，但負債卻越來越多。

巴瓦育有5名孩子，其中2名最近剛結婚，他為了籌措婚禮費用和資助兒子到卡達找工作的旅費，只能攤上更多借款，截至今年7月，他已負債500萬印度盧比（約新台幣190萬元），在沒有更多收入來源的情況下，巴瓦一家人決定賣掉房子，租屋度日。

巴瓦25日下午5點半和人約好看房，雙方見面後料將敲定這筆售屋交易，當場收付訂金。但幸運之神降臨，他在下午3點20分收到好友加納許（Ganesh）的一通電話，說他中了1000萬盧比（約新台幣380萬元）的彩券大獎。巴瓦向BBC說，「我如釋重負，我當時已經沒人能求助了。我們欣喜若狂，無法用言語來描述那種情緒。」

原來巴瓦近一年來每天都會固定向加納許經營的彩券行買彩券，他稱這是一種絕望的舉動，他認為自己需要這百萬分之一的奇蹟，持續買了一年都沒中過大獎，就在他放棄等待，決定賣掉房產時，加納許在電話中激動地說，「你得救了。」

扣除稅額後，巴瓦有望獲得630萬盧比（約新台幣240萬元），雖然看似一筆大錢，但還清債務後可能就所剩無幾了，他打算把剩下的錢拿來幫助加納許買房並捐給窮人，「加納許也很辛苦，因為他沒有自己的房子。」目前不清楚他何時會拿到獎金，但巴瓦中獎的消息遍傳當地，債主和放貸機構已經不再時刻向他追討欠款。

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