紐約「1345人染猴痘」全美最多　州長宣布：進入災難緊急狀態

▲美國紐約民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

猴痘疫情襲捲美國，紐約州的感染人數已超過1000例，超過全美確診數的四分之一，州長霍楚29日宣布全州進入「災難緊急狀態」，並要求第一線醫護人員接種疫苗。

霍楚（Kathy Hochul）29日在推特上表示，「我宣布進入國家災害緊急狀態，以加強應對爆發的猴痘疫情。」州長辦公室聲明指出，透過頒布的行政命令，將允許急救人員、藥劑師、助產士、醫生和護理師接種疫苗，同時盡快擴大疫苗施打範圍。

I am declaring a State Disaster Emergency to strengthen our ongoing efforts to confront the monkeypox outbreak.



This Executive Order enables us to respond more swiftly, and allows health care professionals to take additional steps that will help get more New Yorkers vaccinated. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 30, 2022

根據美國疾病控制與管理中心（CDC）統計，紐約猴痘確診數達1345例，是目前全美最多，其次是加州的799例。霍楚說，「在這個國家，超過四分之一的猴痘病例出現在紐約州，我們需要利用我們資源庫的每一個工具來應對。」霍楚28日指出，目前紐約州透過聯邦政府新的撥款，將額外購入11萬劑猴痘疫苗，讓該州的疫苗總數達17萬，將會迅速提供到感染熱點。

除了紐約州以外，感染人數達261人的舊金山，也在28日宣布進入緊急狀態，讓當局能夠調動更多資源與人力來應對疫情，加快應急計畫；當地衛生官員菲利浦（Susan Philip）透露，光是舊金山的猴痘確診數就佔據加州約三成。

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