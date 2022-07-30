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是藝術！麥當勞一片酸黃瓜價值18萬　專人到府「黏在你家天花板」

▲▼紐西蘭Michael Lett藝廊展出的一片麥當勞「酸黃瓜」，作品要價1萬紐幣（約新台幣18.6萬元）。（圖／翻攝自IG／@michaellettgallery）

▲紐西蘭藝廊展出的一片麥當勞「酸黃瓜」，作品要價約新台幣18.6萬元。（圖／翻攝自IG／@michaellettgallery）

記者張寧倢／編譯

麥當勞漢堡裡的一片「酸黃瓜」竟要價新台幣18萬元。原來，這是在紐西一家藝廊展出的新作之一，創作者是來自澳洲的藝術家葛里芬（Matthew Griffin），他用漢堡的番茄紅醬把酸黃瓜黏在藝廊的天花板上，意在探討何謂價值與意義。收藏家購買後會有專人到府，協助用另一片黃瓜在私人空間「重現作品」。

根據《衛報》報導，澳洲藝術家葛里芬在奧克蘭Michael Lett藝廊展出4件新作，其中一件名為「酸黃瓜」（Pickle 2022）的作品在社交媒體上引發討論，作品說明寫道，這是一件以被丟上天花板的麥當勞吉事漢堡的酸黃瓜片組成的「雕塑品」，媒材部分列出小麥粉、牛肉、芥花油、番茄醬、水、玉米糖漿等所有漢堡原料，當然還有小黃瓜。

藝廊表示，這件標價1萬紐幣（約新台幣18.6萬元），從麥當勞漢堡裡拿出一片黃瓜甩到天花板上的作品，刻意以一種「挑釁的姿態」質疑何謂價值。有網友留言，「萬一掉下來怎麼辦」、「藝術已死」。也有人發文說，「我10多歲的時候就曾因為這樣，而被警察趕出麥當勞，但現在它是藝術了。」喜歡作品的人則說，「這是豐富夜生活傳統的一部份。」

▲▼紐西蘭Michael Lett藝廊展出的一片麥當勞「酸黃瓜」，作品要價1萬紐幣（約新台幣18.6萬元）。（圖／翻攝自IG／@michaellettgallery）

▲作品被命名為「酸黃瓜」（Pickle 2022）並未使用其他黏著劑。（圖／翻攝自IG／@michaellettgallery）

葛里芬的代表機構、雪梨Fine Arts, Sydney藝廊負責人摩爾（Ryan Moore）表示，它看起來就是一片黏在天花板的酸黃瓜，沒有任何技法，這就是它的本質，沒腐爛也沒脫落，「如果你去世界各地的麥幫勞，你會看到天花板上黏著一些東西。」

摩爾說，一般而言，藝術家不是決定事物算不算藝術的人，他們只是做出作品或行為的人，「一件藝術品是否有價值和意義，端看我們作為集體社會，選擇哪種方式使用或談論它而定。」

他也認為，人們的不同反應是作品的趣味之一，「用幽默的方式來回應這件作品並非站不住腳，那樣很好，因為它很有趣。」在紐西蘭，一個吉事漢堡約4.44紐幣（約新台幣82元），花台幣18萬把作品買下的收藏家必須多付一個漢堡的錢，因為將有專人指導他如何用酸黃瓜片，在自己的空間重現這件作品。

▲ 2019年義大利藝術家創作的《喜劇演員》作品紅遍全球。（圖／取自cattelanbanana IG）

2019年義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）把一根香蕉用封箱膠帶貼在展場的牆上，並將作品命名為《喜劇演員》（Comedian），在邁阿密展出時接連以高價賣出3套，成交價落在12萬美元（約新台幣360萬元）至15萬美元（約新台幣450萬元）不等，被封為「天價香蕉」。

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