石破茂曝訪台成果「瞭解軍備防衛情況」　助日本擬定安保政策

▲日本前防相石破茂27日率領跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪問團抵台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃雅詩台北30日電

日本前防衛大臣石破茂今天表示，過去不清楚台灣軍事裝備、防衛與指揮體系的實際情況，這次訪台有機會與台灣政軍各方以及跨黨派交換意見，相關意見帶回日本後，相信有助未來安保政策的擬定。

由石破茂率領的日本重量級跨黨派議員訪問團今天舉行訪台記者會，團員普遍認為，台灣人在中國升高威脅下反應「非常冷靜」，石破茂並強調，台灣不必擔憂前首相安倍晉三逝世後，日本友台勢力鬆動，因為友台已是日本跨黨派立場。

議員團此次訪台是否因前首相安倍晉三驟逝，希望傳達日本挺台立場，石破茂指出，訪問行程在安倍逝世前就已敲定，與安倍不幸逝世沒有關係；他並強調，安倍過世後，日本親台派聲音完全沒有改變，他個人訪台已超過十次，在台灣有很多朋友，對台灣的心意一直沒有改變，甚至比以前更強。

前防衛副大臣長島昭久也表示，台灣各界似乎認為，台日關係只有安倍晉三一個人獨力引領風騷，其實日本跨黨派一直都關心台灣，台日關係不能將希望寄於一人一黨上面，希望台灣人民理解這點。

▲日本前防衛副大臣長島昭久過去與王金平會面。（圖／ETtoday資料照）

至於最重要的台日安全合作，石破茂認為，不能停留在「同理心」層次，還迫切需要擬定具體政策、法條化；台日不像台美之間有「台灣關係法」、六項保證，在沒有安全同盟、邦交等前提下，只能盡力活用非官方管道，「例如現役日本自衛官不能來，就讓退役自衛官來，從旁協助台灣安全問題」。

日本跨黨派國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」27日抵台訪問4天，訪團成員包括前防衛大臣石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之。

石破茂答覆媒體提問指出，國際應對中俄聯手情勢高度關注，因為以他對俄羅斯的了解，通常「西邊有事、東邊就有事」，絕對不能放鬆。

石破茂提到這次訪台收穫指出，他雖擔任過日本防衛大臣，過去參與制定日本安保政策，但對台灣軍事裝備、防衛與指揮體系的實際情況並不清楚，這次來台有機會與台灣政府、軍方、跨黨派交換意見，會將意見帶回，相信有助未來日本安保政策的擬定。

石破茂坦言，所謂「台海有事，等於日本有事」說法雖已變成流行語、順口溜，但怎樣才算「台灣有事」，到何種情勢才會變成日本有事，這些都需要成立詳細論述，也該有正式法律條文因應事態發生。

石破茂表示，日本目前還沒有出動自衛隊的前例，必須經過國會同意，也因為過去沒有前例，有許多細節需要討論形成共識；防範亞太發生戰亂是日本該盡的責任，但日本是民主國家，有需要遵守的因應程序。

長島昭久表示，他來台最印象深刻的是，兩岸軍事平衡差距愈來愈大，但台灣人很冷靜，擬定各種以小搏大的戰略，從外交、資訊、軍事、經濟各領域發揮力量，努力嚇阻來自中國的威脅；另一個讓他驚訝的是，俄烏戰爭後歐洲許多國家「跑在日本前面」，加緊強化對台關係，他認為日本應思考怎樣快速提升台日實質關係。

濱田靖一指出，他也感受到台灣很冷靜地討論安保問題，從各種不同角度擬定政策具體因應，台灣位處日本海上生命線關鍵位置，未來台日應加緊協商，怎樣對亞太地區帶來和平穩定環境。

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