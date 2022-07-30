裴洛西未鬆口訪台　美媒：五角大廈持續準備維安工作

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）至今仍未鬆口亞太訪問行程中是否包含台灣，但美媒取得消息指出，五角大廈仍持續準備相關維安工作。先前有報導指出，如果確定訪台，裴洛西將會搭乘美國軍機抵達台北。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，裴洛西29日展開亞太訪問行程，目前預計前往新加坡、日本與南韓，不過在「暫定」（tentative）名單上的台灣更引人注目。儘管裴洛西至今未證實是否訪台，但多名消息人士透露，五角大廈仍持續進行準備工作；先前有報導指出，若是裴洛西要訪台，會搭乘美國軍機抵達台北。

裴洛西目前仍以安全為由，沒有透露亞洲行的具體細節，被問到有關習近平的威脅時雖露出微笑，但拒絕回應。裴洛西在行前記者會上表示，太平洋是「家」的一部分，但這並沒有降低美國與跨大西洋關係的重要性，對於即將出訪這些國家，也感到相當興奮。

對於裴洛西可能訪台，北京當局也多次祭出警告，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進29日晚間在微博發文表示，美國軍機和裴洛西飛機若闖入台灣12海浬上空，解放軍戰機有權發射導彈，擊落裴洛西乘坐的專機。

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