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BA.4、BA.5飆升！美國今夏不打第4劑　聚焦秋季打新疫苗抗Omicron

▲▼ 美國疫情／費城4月解除室內口罩令。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國疫情因BA.4及BA.5回升，確診數上升。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Omicron亞變種BA.4及BA.5導致美國確診數飆升，住院人數創下2月以來新高，是否需接種第四劑疫苗引發關注。但美國監管機構29日表示，不再考慮在今年夏季為所有50歲以下成年人施打第四劑，將專注於秋季開打改良版疫苗。

《美聯社》報導，美國食品藥品監督管理局（FDA）29日聲明表示，輝瑞及莫德納預計最快9月將推出改良版疫苗，將在秋季奠定提升抗Omicron新變種防護力的基礎。

美國部分政府官員及外部專家此前建議，今夏應為所有50歲以下成年人接種第二劑新冠疫苗加強針，認為這可能有助於遏制高傳染性Omicron毒株導致的確診數及住院人數上升趨勢。但FDA這項聲明代表，美國政府將不會遵循上述建議。

美國目前開放所有5歲（含）以上者在完成二劑接種的5個月後注射加強劑，並建議50歲以上及有嚴重健康問題、染疫風險較高的年輕族群接種第二劑加強針，也就是第四劑疫苗。不過白宮也強調，現在接種第四劑對未來接種改良版疫苗不會有影響，但二劑須間隔一定時間。

BA.4及BA.5較Omicron先前的亞型變異株更具傳染性，使美國日增確診數超過12.5萬例，住院人數來到6300人，達到2月以來最高紀錄，日增死亡數則維持在360人左右。

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