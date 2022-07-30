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刺青在南韓屬「違法」！她被投訴掉色要求賠償　慘吞1年4個月徒刑

▲▼在南韓，未具備醫療執照的刺青師為顧客刺青，其實是屬於違法行為。（圖／CFP）

▲在南韓，未具備醫療執照的刺青師為顧客刺青，其實是屬於違法行為。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

「刺青文化」在南韓日益普及，目前保守估計南韓境內約有1300萬名刺青人口，商機超過1兆2000多億韓元。即便如此，刺青在南韓其實仍然屬於違法行為，醫療法規定合法的刺青師須具備醫師執照，一名刺青師便因被提告，最後宣判1年4個月徒刑，導致移民加拿大失敗，其他刺青師還曾被顧客威脅、恐嚇勒索，甚至還慘遭性侵。

根據韓媒《News1》，刺青藝術師A某在南韓京畿道經營一間工作坊，然而她卻於某天被顧客提告，理由是刺青部位顏色產生變化，因此要求賠償治療費用2000萬韓元，A某認為可能是該名顧客刺青後未能妥善保養，因此拒絕賠償，最後卻慘遭顧客一狀告上法院。

不過法院卻認為，A某的行為已經違反保健犯罪取締特別法，因此宣判A某1年4個月的徒刑。在警方偵辦過程中，A某不斷強調刺青時沒有發生任何問題，不過警方根本不採納A某的說法，因為A某在尚未取得醫師執照的情況下刺青，本就屬於違法行為。

A某本來正計畫與加拿大籍丈夫移民，然而卻因為獲判有罪，導致無法順利申請永久居留權。

▲▼在南韓，未具備醫療執照的刺青師為顧客刺青，其實是屬於違法行為。（圖／CFP）

報導指出，南韓憲法裁判所（憲法法院）於今年7月21日的裁決中表示，現行醫療法規針對未具備醫療執照者的施術行為處以刑事處分，本身來說並未違憲，此項裁決的基礎源自於1992年大法院（最高法院）的判例，當時大法院認為非醫療人士進行刺青，屬於違法醫療行為。

這項無法跟上時代腳步的法律規定，不僅使南韓成為全球唯一因替顧客刺青而被判刑事處分的國家，還讓35萬名相關從業人員（刺青師5萬人、半永久化妝師30萬人）隨時處於慘遭顧客威脅勒索、性侵的風險中。

52歲的刺青藝術師崔某擁有20年從業經歷，他透露去年曾遭一名20歲出頭的男性顧客威脅，要求必須提供免費刺青服務，否則便會向警方檢舉未具備醫療執照；32歲的刺青師嚴某則透露，過去曾遭前來刺青的知名音樂人威脅，表示自己出身警察世家，因此要求對方交出300萬韓元。

另外，還有一名擁有17年從業經驗的女性刺青藝術家透露，就算遭到顧客性騷擾，大多也不敢向外伸張求助。

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