　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為何會激怒北京？　裴洛西可能訪台「6大關鍵問題」一次看

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪前舉行的例行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲以繼位順序來看，裴洛西是總統、副總統之後的第三號人物。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日出發訪問亞太地區，位於「暫定名單」上的台灣引發各界關注，更進一步挑動兩岸敏感神經。儘管裴洛西未鬆口確認行程，但中國大陸國家主席習近平和美國總統拜登通話時，直言美方的舉動是在玩火。美媒CNN也整理出關於裴洛西訪台的6大關鍵問題懶人包。

為什麼北京會對裴洛西訪台如此憤怒？

數十年來，北京當局持續在國際場合孤立台灣，任何看似會讓台灣獲得「國際合法性」的舉動，都會招來中國大陸的強烈反彈。近年來，美國代表團多次訪問台灣，其中包含現任、退休的官員和議員，已經讓北京當局感到芒刺在背。

如今可能訪台的裴洛西，其政治地位更非近年訪台的美國官員可以比擬。前美國國務院高級官員、加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）指出，裴洛西是繼總統、副總統之後的第三人，「所以她是美國政壇非常重要的人物，與普通的國會議員大不相同。」

為什麼這次可能的訪問會加劇中美的緊張關係？

北京當局對裴洛西可能訪台一事不斷發出警告，直言會對中美關係的政治基礎產生嚴重的負面影響。美國1979年正式將外交承認由台灣轉向中國，但持續與台灣政府保持非官方的外交關係，同時根據《臺灣關係法》對台軍售，並採用「戰略模糊」的方式回應協防台灣的相關問題。

▲▼ 美國總統拜登,中國國家主席習近平,美中。（圖／達志影像／newscom）

▲拜登與習近平在28日晚間進行長達2小時17分的通話。（圖／達志影像／newscom）

CNN統計，自2018年3月前總統川普（Donald Trump）簽署鼓勵美台官員互訪的《台灣旅遊法案》以來，美國官員和議員代表團已訪台超過20次，同時批准多項對台軍售。中國大陸批評，華府企圖透過「狂打台灣牌」來遏止中國崛起。

拜登（Joe Biden）28日晚間8點33分和習近平通話，在長達2小時又17分鐘的對談中，習近平針對台海議題，再次強調兩岸同屬一個中國，一個中國原則是中美關係的政治基礎，希望美方看清楚這一點並恪守一個中國原則，「民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點。」

拜登重申，當今世界正處于一個關鍵時期，美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，美國的一個中國政策沒有改變，也不會改變。

美國眾議院議長曾訪問過台灣嗎？

前任眾議院議長、共和黨大老金瑞契（Newt Gingrich）曾在1997年訪問北京、上海幾天後，ˋ直接搭機訪問台灣，不過當時北京僅有言語上批評，並未有實際動作。

不過，中國已經變得比25年前更加強大、更加自信，習近平已明確表示，將不再容忍任何對北京利益的輕視或挑戰，讓這次的情況可能會有所不同。

▲▼前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台與時任總統李登輝、副總統連戰會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）1997年訪台與時任總統李登輝會面。（圖／達志影像／美聯社）

訪問的時機好嗎？

事實上，裴洛西的訪問正處於中國政壇的敏感時機。

今年8月中共高層將召開北戴河會議，將會在這場閉門會議中討論人事調動與政策；同時，11月召開的二十大會議涉及習近平是否能順利進入第3個任期。謝淑麗說，「中國政壇正處於一個非常緊張的時期，這意味著習近平必須要做出反應來展示自己的力量。」

新加坡國立大學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）表示，雖然這個敏感時機可能會引發北京更強烈的反應，但這也意味著共產黨希望保持一切穩定，因為現在中國深受經濟放緩、房地產危機、失業率上升、新冠清零政策所苦，「老實說，現在不是習近平在二十大會議前挑起衝突的好時機，理性地處理才符合他的利益。」

中方會如何回應？

北京當局並未具體說明會採取何種「有力措施」回應裴洛西訪台，但分析人士指出，可能會涉及軍事行動。北京人民大學教授時殷弘（Shi Yinhong）認為，這次可能會是自台海危機以來最嚴強烈的反擊，「中國將以前所未有的反制措施予以回應。」

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安表示沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息。（圖／外交部提供）

美國一名匿名官員向CNN透露，他們擔心中國可能會在台灣上空設立禁飛區，從而打亂訪問行程。五角大廈正在向裴洛西說明，訪問台灣可能帶來的風險，同時進行訪台的維安部署。美方官員也擔心，若中美雙方大幅增加在該地區的空中與海上行動，可能會發生誤判或意外事件。

台灣如何回應？

英國《金融時報》報導首先披露裴洛西可能訪台的消息後，我外交部第一時間表示沒有接獲相關消息，發言人歐江安指出，美國國會議員拜訪一向是外交部及駐美代表處長期的重點工作，但目前外交部並沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。

總統蔡英文和總統府目前也都沒有回應，行政院長蘇貞昌則感謝裴洛西長年以來對台灣非常支持與友善，若有外賓訪台，政府都會做最好的安排，至於相關時間和行程，都要尊重貴賓的規劃。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
鬼鬼《營業中》淚吐心聲　「一開始真的很討厭姚元浩」
足療店女員工「一動作」瞬間爆炸　慘成人型火球奔逃嚇壞客人
大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了
全台首例！男狂追求已婚女　違反跟騷保護令收押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人肉實測QR Code！　超市會員刺在手上真的一刷就過

美國肯塔基州豪雨成災　罹難人數增至25人

俄軍主力猛攻頓內茨克　澤倫斯基籲民眾撤離

伊朗洪災肆虐　至少80人喪生30人失蹤

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

快訊／拜登再度確診　白宮證實：重新進行隔離

蓬佩奧「洗臉」胡錫進：裴洛西出訪是美、台「兩個主權國家」的事

英國首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

中國若犯台　瑞士：將跟進歐盟對中制裁措施

抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

貴賓頻做惡夢去寺廟收驚　坐椅子露懵臉：偶素隨？

凌不疑直男愛「操死程家人」XD　趙露思酒醉把吳磊當馬騎

納豆現身挺陶晶瑩演唱會　氣色好親曝復出計畫

美女妻夢想拍高空婚紗 尪為愛克服懼高爬向她

人肉實測QR Code！　超市會員刺在手上真的一刷就過

美國肯塔基州豪雨成災　罹難人數增至25人

俄軍主力猛攻頓內茨克　澤倫斯基籲民眾撤離

伊朗洪災肆虐　至少80人喪生30人失蹤

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

快訊／拜登再度確診　白宮證實：重新進行隔離

蓬佩奧「洗臉」胡錫進：裴洛西出訪是美、台「兩個主權國家」的事

英國首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

中國若犯台　瑞士：將跟進歐盟對中制裁措施

抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

人肉實測QR Code！　超市會員刺在手上真的一刷就過

熱炸「必吃4食物」一圖看！營養師：自然降溫　激推1飲品利尿排毒

恐有熱帶低壓！明起更不穩定　雨最多時間曝

庹宗康《營業中》點名顏佑庭曝「唯一的遺憾」

陳炳辰／與富人為鄰不是夢？　這區3案不用千萬擠進豪宅聚落

玩到摔斷腳趾！暖爸幫阿金換繃帶　萌汪委屈快哭：人家要秀秀

每天下班在客廳等祂回來！愛犬離世逾半年　他自責：心一直都很空

美國肯塔基州豪雨成災　罹難人數增至25人

30歲男「股息470萬元」實現財富自由！　1句話曝投對胎比投資重要

女星拍戲「跳海自盡」消失鏡頭險死！揭惡劣拍攝：需要這樣賣命嗎

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

國際熱門新聞

蓬佩奧洗臉胡錫進：裴洛西出訪是美台兩國的事

快訊／拜登再度確診

中若犯台　瑞士將跟進歐盟對中制裁

裴洛西出訪亞洲！美軍一架波音C-40C啟航　線上近10萬人看它飛

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

男窮到賣房求生「最後一刻」中樂透千萬大獎

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

抓到了！俄官方散播種族滅絕論　推特認證了

英首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

是藝術！麥當勞一片酸黃瓜價值18萬

俄軍主力猛攻頓內茨克　澤倫斯基籲民眾撤離

童開心搖呼拉圈　下秒當街「慘遭砍死」

CNN：台對裴洛西出訪保持沉默　讓北京責怪華盛頓

更多熱門

相關新聞

CNN：台對裴洛西出訪保持沉默　讓北京責怪華盛頓

CNN：台對裴洛西出訪保持沉默　讓北京責怪華盛頓

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪亞洲，台灣的行程列為「暫定」引發國際關注，也引發了美中之間的交流緊張。然而CNN也注意到台灣對這個議題的微妙反應，並不向美國內部的熱烈討論，反而是「相對沉默」，分析可能原因，是想要讓北京責怪的對象是華盛頓，而非台北。

外媒：裴洛西訪台恐延至明年　避開中共20大

外媒：裴洛西訪台恐延至明年　避開中共20大

美媒：美軍持續準備裴洛西訪台維安工作

美媒：美軍持續準備裴洛西訪台維安工作

劍指裴洛西？　港媒：解放軍近期有5場軍演

劍指裴洛西？　港媒：解放軍近期有5場軍演

紐約1345人染猴痘　州長宣布進入緊急狀態

紐約1345人染猴痘　州長宣布進入緊急狀態

關鍵字：

裴洛西美中台台美關係習近平北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

理科太太遭前夫控「駭進IG偷看私訊」

女進家樂福購物…愛車地下室燒成廢鐵

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見

人夫包養情婦10年腦中風　元配5分鐘就拔管

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

張穎穎素顏曝光　網驚：難怪汪小菲不聽媽的話

大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了

館長：如果我是蔡英文，第一個開除你！

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

毛孩散步不肯進樹林！她曝寵物溝通結果嚇歪

原諒偷腥夫6年…網紅「終於等到二寶」曝喜訊！

快訊／台南、高雄深夜大雨特報

高雄鼠窩Day5完結篇　清出30噸垃圾

更多

最夯影音

更多
三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動
5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面