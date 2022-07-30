巨乳妹子遭警「脫光搜身」找到陰道異物！　驚見古柯鹼塞保險套

▲24歲的澳洲OnlyFans正妹把古柯鹼藏在陰道中被警察搜出。（圖／翻攝自IG／@graceevelyn____，下同）

記者張寧倢／編譯

來自澳洲墨爾本港的24歲OnlyFans女模幾個月前企圖攜帶毒品進入一場演唱會，結果在入口就被緝毒犬發現，警方將她帶進小房間脫衣搜身，當場在她的陰道內發現一個打結的保險套，裡頭裝著5.6公克的古柯鹼。不過，經過官司審判，她已全身而退，未被定罪。

據《紐約郵報》報導，目前仍在求學中的OnlyFans女模葛雷絲（Grace Athanatos）5月14日在雪梨奧林匹克公園準備進場聽演唱會時，被緝毒犬嗅出毒品氣味。警方將她帶進私密空間進行脫衣搜身，她開始哭泣、明顯不安，最終她被搜出陰道藏著一個裝有5.6克古柯鹼的打結保險套，並被指控提供（低於販賣量的）毒品。

▲葛雷絲準備進場聽演唱會時立刻被緝毒犬發現，後來她坦承已吸食「一點點」。

然而，葛雷絲25日出庭受審，最終成功逃過了被定罪和罰款的判決，法庭裁處她12個月的有條件釋放令。她接受《每日郵報》訪問時堅稱，自己是個「好女孩」（nice girl），從未打算供應毒品，當天攜帶的量只夠她和閨蜜們分享，而且在被捕之前她自己只用了「一點點」。

▲葛雷絲最終被裁定無罪，且不用繳罰款。

逃脫罪嫌後，她發文感謝律師團隊的幫助，並「建議」有類似問題的粉絲，「說實話這是個驚人的結果，如果沒有他們我可能沒辦法做到，如果你們有人像我一樣調皮（naughty）或者遇到麻煩，強烈建議可以去找他們諮詢。」她向媒體說，自己只是想找點樂子，她覺得自己的案件被「放大檢視」了。

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