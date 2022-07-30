為何美眾院議長25年前可訪台？重要關鍵曝光　中國實力今非昔比

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

在美國總統拜登急於修好與中國關係、俄烏戰爭引發國際擔憂台海安危之際，身為美國總統第二繼任順位的美國聯邦眾議院院長裴洛西傳出可能訪台，升高台海緊張局勢，也牽動美中台敏感神經。

外傳裴洛西（Nancy Pelosi）將在今天出發前往亞洲訪問，表定前往日本、南韓、新加坡與馬來西亞，但「暫定」的台灣行程才是國際關注焦點。

身為美國第一位女性眾議院議長的裴洛西已經82歲高齡，不論是否將繼續參選，以目前美國政治天秤來看，11月的期中選舉民主黨極可能保不住多數席次，果真如此，裴洛西勢必得交出議長槌，讓位給共和黨領袖。即使民主黨仍能僥倖取得多數黨地位，裴洛西會不會遭到黨內年輕激進派逼宮也是未知之數。

只是和前任眾議長金瑞契（Newt Gingrich）25年前訪台相比，裴洛西這回面臨的局勢要詭譎得多。

▲前任眾議長金瑞契（右）1997年訪台與時任總統李登輝（左）會面。（圖／達志影像／美聯社）



美中關係在前美國總統川普（Donald Trump）祭出關稅大旗後急轉直下，美國總統拜登（Joe Biden）繼任後雖然維持競爭，但積極修復美中關係，希望能在包括氣候變遷、公共衛生等議題與中國合作。這從拜登上任短短一年半時間，不只拜登與中國國家主席習近平5次通話，雙方高層也頻繁接觸，可以看出拜登政府對北京採取的傳統接觸政策。

裴洛西橫空而出的訪台計畫打亂拜登的盤算，也讓行政團隊亂了手腳。私下勸退的運作不成，盼訴諸媒體以輿論施壓，卻反而給了中國叫囂的機會，助長裴洛西訪台的氣勢，落得兩面不是人。

25年前的中國國力仍只是二流水準，軍力大不如美國，經濟上仍處在發展階段，仰賴國際投資，在國際上也沒有太大話語權。對於金瑞契執意訪台，北京只能低頭接受。

▲前任眾議長金瑞契（左）1997年訪台與時任副總統連戰（右）會面。（圖／達志影像／美聯社）



現在的中國已非吳下阿蒙，不論軍事、經濟還是國際參與，都以大國自居，當然無法坐視裴洛西的計畫訪台。這不光是國際面子要顧，也得顧及龐大的小粉紅們，示弱將使官方威信掃地，對於有意在年底中共20大尋求創紀錄第3任期的習近平來說，也是輸不得的一局。

也因此，短短數天時間，中國官方已至少6度發出警告，表明裴洛西訪台是挑戰中方底線，必將遭到「堅決反制」，「一切後果由美方承擔」。共軍更宣布將在當地時間30日，於福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練，挑釁意味濃厚。

雖然不確定未來數天內有沒有機會在台北的天空看見裴洛西的專機，但台灣並非這場棋局的輸家。

北京的言詞恫嚇與大動作軍事挑釁，讓外界更能清楚看見中共的真面目，特別是在俄羅斯不顧國際警告軍事入侵烏克蘭後，國際對頻頻展現軍事肌肉的中國更為反感，更關注台海局勢變化，提供台灣強有力的後援。

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