烏克蘭監獄爆炸釀40人死！現場散佈焦屍殘肢　俄發現美製火箭碎片

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭一座監獄遭砲擊，地點位於遭親俄分裂勢力所佔領的頓涅茨克，現場至少40名烏克蘭戰俘慘遭殺害。對此，烏克蘭、俄羅斯雙方皆互相指控對方為整起案件的罪魁禍首，而俄羅斯更透露，現場發現由美國提供的海馬斯多管火箭發射系統（Himars rockets）的殘留碎片。

▲烏克蘭頓涅茨克的前線城市奧列尼夫卡遭砲擊。（圖／路透）

根據《衛報》、《路透社》，烏克蘭境內一座監獄遭到砲擊，地點位於頓涅茨克前線城鎮奧列尼夫卡（Olenivka）。俄羅斯國防部公布的資料顯示，40名囚犯在此次爆炸襲擊中死亡、75人輕重傷；至於烏克蘭的資料則顯示40人死亡、130人受傷。

俄羅斯、烏克蘭都認為對方應該為這起監獄轟炸慘案負責，然而俄羅斯國防部卻表示拒絕為此案負責。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄軍砲兵瞄準該座監獄是為了掩蓋關押在該座監獄的人慘遭「折磨和謀殺」的事實，俄羅斯正犯下野蠻的戰爭罪行。

隨後烏克蘭更指控，稱俄軍攻擊該座監獄的行為正是「訊息戰」的一部分，目的是指控烏克蘭武裝部隊砲擊民用基礎設施與一般民眾。

然而，俄羅斯國營電視台針對此事卻有著截然不同的看法，報導畫面公開了俄羅斯軍事人員檢查一座建築，建築屋頂有一個洞，上下舖上的金屬糾結在一起，個人物品充滿血跡，其他相片更顯示出燒焦與支離破碎的屍體。

俄媒更發布一組相片，認為現場發現了美國海馬斯火箭系統的碎片。

不過烏克蘭國家安全局（SBU）則聲稱，他們截獲了「占領者證實俄軍應為這場悲劇負責」的電話內容，並表示從截獲的對話內容顯示，俄方人員可能在監獄中放置爆裂物，且特別的是爆炸是自己發生的。

烏克蘭國家安全局更表示，從現場影片中可以看到，監獄設施的一些房間窗戶保存完整，顯示爆炸震波源自於被摧毀的建築物內部，因其牆壁受到衝擊波的衝擊，進而保護鄰近的一些房間。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）呼籲，英對此次襲擊事件進行嚴格調查，同時敦促聯合國與其他國際組織予以嚴厲譴責。

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