川普猛批裴洛西訪台計畫　直言「她只會讓事情變更糟」

▲美國前總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日出發訪問亞太地區，有可能藉此訪問台灣，引發支持與反對兩派論戰。前總統川普則表示，裴洛西不該牽扯中國問題，「她只會讓事情變得更糟。」

川普在自行創立的社群媒體平台「Truth social」發文表示，裴洛西不應該牽扯中國問題，「她只會讓事情變得更糟，她接觸的一切都會變得混亂、顛倒。」不過同樣屬於共和黨，有別於川普猛批裴洛西不該牽扯兩岸問題，參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示，若裴洛西現在不去台灣，等於讓中國獲得某種勝利。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪亞太前舉行例行記者會。（圖／達志影像／美聯社）



《美聯社》先前也曾報導，已有越來越多共和黨人支持民主黨籍的裴洛西訪台，就連曾經在1997年訪台的共和黨議長、時任眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）25日也推文支持，「五角大廈公開警告裴洛西訪台時，到底在想什麼？」

裴洛西的亞太行目前確定訪問日本、南韓、新加坡與馬來西亞，但至今仍未對外否認或證實是否訪問台灣。裴洛西表示，她不曾談論過有關出訪行程，就像眾所周知的，主要是考量到「安全因素」，對於每個國會議員的出訪，同樣都會有安全因素的考量。

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