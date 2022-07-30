布林肯重申美政策不變 　反對片面改變台海現狀

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

美國國務卿布林肯今天表示，美方政策不變，強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。日本外務大臣林芳正則重申美國總統拜登與日本首相案田文雄5月聯合聲明表示，對台基本立場不變。

美、日今天在華府召開「2加2會談」美日經濟政策協商會議首次部長級會議，會後並召開聯合記者會。

媒體問及拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平對話後，台灣議題是否有所進展，以及對台海緊張局勢、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的看法時，布林肯（Antony Blinken）表示，這是努力確保與中國維持和加深溝通管道的一部分，以負責任的管理雙方存在的分歧，並在利益一致之處共同努力。

他表示，拜登與習近平的會談有三大部分，一是雙方可合作之處，包括氣候變遷、健康安全與反毒；一是就俄羅斯入侵烏克蘭問題交換意見。另一個則是台灣，拜登強調美方政策不變，美方強烈反對任何旨在片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

布林肯指出，美中在台灣議題上存在分歧，但「過去40多年裡，我們處理了這些分歧，並以維護和平與穩定、讓台灣人民繁榮發展的方式做到了這一點」，作為共同責任的一部分，持續以不會造成衝突的明智方式管控這一點十分重要。美中在此議題上保持開放的溝通管道，特別是在兩國元首之間至關重要。

對於裴洛西可能訪台，林芳正表示，日本政府不宜就此發表評論。至於台灣議題，他則重申美日元首在5月發表的聯合聲明指出，對台灣的基本立場不變，台海和平繁榮的重要依然不變，美日兩國領袖期盼和平解決台海問題。

拜登5月與岸田文雄在東京會談後發表聯合聲明指出，有關台灣，美日兩國的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，敦促兩岸問題和平解決。