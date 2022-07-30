肯塔基州史詩級暴雨釀16死　洪水狂淹慘況曝！拜登宣布：重大災難

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國肯塔基州降下史詩級暴雨，河流和溪流暴漲，洪災席捲房屋、沖毀道路，截至29日已在東部奪走16條性命，至少包括6名兒童。當局警告，死亡人數預料還會再攀升，總統拜登已針對此次災情宣布重大災難狀態。一名17歲少女和愛犬坐在屋頂上等待救援的照片引發廣大關注，所幸他們都平安獲救。

▲ 少女將愛犬裝在塑膠容器內，游到鄰居家屋頂。（圖／翻攝自臉書）

根據《路透社》，在肯塔基州災情最嚴重的4個郡，截至29日確認的死亡人數自15人上升至16人，其中至少有6名兒童。州長貝希爾（Andy Beshear）當天在記者會上表示，「這不是結束。在搜救的同時，那裡仍存在真正的危險。我們會度過難關，會一起度過困境。」

▲▼ 肯塔基州東部因洪災淹成水鄉澤國。（圖／路透）

肯塔基州地質調查局負責人、環境科學教授哈內貝格（William Haneberg）說明，當地24小時累積雨量達130至250毫米，可能是史上前所未有的洪水，「這真的是史詩般的事件。」

據統計，肯塔基州至29日下午約有2.2萬戶家庭及企業停電，西維吉尼亞洲則有2200戶。美國國家氣象局指出，肯塔基州東半部、田納西州東北部及西維吉尼亞州洪水預警將持續整天，將使洪水水位進一步上升。拜登29日宣布，肯塔基州洪災為重大災難，允許撥出聯邦資金救援。

CNN報導，懷茨堡市（Whitesburg）17歲少女克洛伊（Chloe Adams）在山洪暴發後為了自救，帶著愛犬奮力游到鄰居家，坐在屋頂上數小時後才被一名男子以皮艇救出。她的父親泰瑞（Terry Adams）在臉書發文報平安，也公開一人一狗在一片汪洋中等待救援的照片，令網友紛紛留言稱讚她的勇敢。

弗洛伊德郡煤礦小鎮加勒特（Garrett）商店街被棕色洪水覆蓋，救援船載著僅穿著救生衣的民眾，沿著街道前進，一旁還可看見被水淹到只露出頂部的車輛。居民巴頓（Rachel Patton）哭著喊道，「一切都沒了。我們只能游泳出去，而且很冷」，令他十分害怕。

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