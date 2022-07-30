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颱風桑達只是小漩渦　今起「季風環流」雨彈攻台7天

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲桑達颱風最新潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天受到「季風環流」影響，全台各地氣溫略降、有局部短暫陣雨，部分平地午後有對流大雷雨發生機率。這波雨勢會持續到下週四，到下週五（5日）才會好轉，但午後仍有局部雷陣雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，模擬30日2時850百帕風場及等高線圖顯示，「季風環流」(monsoon gyre)西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞；「桑達」則為「季風環流」內的小渦旋。今(30日)晨4時真實色雲圖顯示，「季風環流」西側及中心雲層零散，東側則有厚實的對流雲系；「桑達」則為琉球北方的渦旋狀雲系。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲高雄、屏東、花蓮、台東發佈橙色高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

週末(30、31日)兩天台灣在「季風環流」西側，零散雲層移入、氣溫略降；各地有局部短暫陣雨的機率；午後山區及部分平地對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率，應注意。

今日各地區氣溫：北部23至34度，中部24至34度，南部23至35度，東部23至36度。氣象局針對高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣縱谷發佈橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲左圖：29日20時歐洲(ECMWF)模式，模擬30日2時850百帕風場及等高線圖顯示，「季風環流」(monsoon gyre)西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞；「桑達」則為「季風環流」內的小渦旋。右圖：30日4時真實色雲圖顯示，「季風環流」西側及中心雲層零散，東側有厚實的對流雲系；「桑達」則為琉球北方的渦旋狀雲系。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週一、二(1、2日)「季風環流」中心接近並通過台灣，其中心結構雖鬆散，仍為各地帶來局部陣雨或雷雨，有大雷雨及較大雨勢發生的機率；下週三、四(3、4日)「季風環流」漸消失，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應注意大雷雨及較大雨勢。下週五(5日) 台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉，午後仍有局部雷陣雨。

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