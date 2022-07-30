　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

匈牙利總理稱要「避免混種」　美國痛批：不可饒恕

▲▼匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／路透）

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。（圖／路透）

中央社

匈牙利極右派總理奧班（Viktor Orban）說要避免製造「混種民族」（peoples of mixed-race），引發華府痛斥。他替自己辯護，稱他是基於「文化」角度發言。

奧班在訪問鄰國奧地利時告訴記者，「有時候我說話的方式會令人誤解…我的發言是基於文化方面的…角度」。

奧班23日在位於羅馬尼亞川索維尼亞（Transylvania）的匈牙利裔社區發表談話時，要民眾避免和「非歐洲人」生下混種嬰兒，引發批評聲浪。

他當時說，歐洲人彼此可以自由混種，但不應該和非歐洲人製造出「混種世界」。

極度保守派、以反移民政策和極端發言著名的奧班說出「我們不想變成混種民族」這番話，引發猶太社群代表關切。

奧班的長期顧問埃熱迪（Zsuzsa Hegedus）26日宣布請辭，譴責奧班發表「純納粹言論」。

美國昨天斥責他的發言「不可饒恕」。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）向媒體宣讀美國打擊反猶太主義特使利普斯塔特（Deborah Lipstadt）的聲明。

利普斯塔特在聲明指出，「在納粹大屠殺（Holocaust）過去75年後」，奧班「發言的本質，令人無法饒恕」。

普萊斯也說，美國及其全球盟友團結一致，享有相同價值觀。「我們聽到奧班總理的發言，並沒有反映出把美國和匈牙利連繫在一起的共同價值。」

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）稍早在與奧班的聯合記者會中說，這項議題已經「以平和且清楚的方式…獲得解決」。他並稱，他的國家「強烈譴責…任何形式的種族主義或反猶太主義」。

國際奧斯威辛委員會（The International Auschwitz Committee）呼籲歐盟，特別是內哈默，必須和「奧班的種族主義論調」保持距離。

奧班4月在國會選舉贏得壓倒性勝利後，奧地利是第一個邀請他到訪的歐盟國家。

除了種族爭議外，兩人還商討俄羅斯入侵烏克蘭造成的能源安全問題。

歐盟這週同意天然氣使用量減縮計畫，同意在今年冬天自願減少15%的天然氣用量，但匈牙利是唯一反對成員。奧班在批評這項計畫時，似乎也拿出納粹德國的毒氣室來做比喻。

他毫不在意地拿兩者相比，「我不知道這個計畫要怎麼執行─但據我所知，過去經驗告訴我們，德國人知道怎麼做（控制天然氣）」。

匈牙利和奧地利均極度仰賴俄國天然氣。奧班和內哈默都表示，不會支持禁運俄國天然氣，奧班形容這種禁運是「一道牆」。「我對歐盟的建議是，不要去敲這道牆。」

奧班先前還表示，歐盟因為俄羅斯侵略烏克蘭一事而對俄國實施制裁，有如「對自己的肺開槍」。

ET快訊
鬼鬼《營業中》淚吐心聲　「一開始真的很討厭姚元浩」
足療店女員工「一動作」瞬間爆炸　慘成人型火球奔逃嚇壞客人
大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了
全台首例！男狂追求已婚女　違反跟騷保護令收押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國肯塔基州豪雨成災　罹難人數增至25人

俄軍主力猛攻頓內茨克　澤倫斯基籲民眾撤離

伊朗洪災肆虐　至少80人喪生30人失蹤

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

快訊／拜登再度確診　白宮證實：重新進行隔離

蓬佩奧「洗臉」胡錫進：裴洛西出訪是美、台「兩個主權國家」的事

英國首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

中國若犯台　瑞士：將跟進歐盟對中制裁措施

抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

裴洛西出訪亞洲！美軍一架波音C-40C啟航　線上近10萬人看它飛

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

貴賓頻做惡夢去寺廟收驚　坐椅子露懵臉：偶素隨？

凌不疑直男愛「操死程家人」XD　趙露思酒醉把吳磊當馬騎

納豆現身挺陶晶瑩演唱會　氣色好親曝復出計畫

美女妻夢想拍高空婚紗 尪為愛克服懼高爬向她

美國肯塔基州豪雨成災　罹難人數增至25人

俄軍主力猛攻頓內茨克　澤倫斯基籲民眾撤離

伊朗洪災肆虐　至少80人喪生30人失蹤

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

快訊／拜登再度確診　白宮證實：重新進行隔離

蓬佩奧「洗臉」胡錫進：裴洛西出訪是美、台「兩個主權國家」的事

英國首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

中國若犯台　瑞士：將跟進歐盟對中制裁措施

抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

裴洛西出訪亞洲！美軍一架波音C-40C啟航　線上近10萬人看它飛

熱炸「必吃4食物」一圖看！營養師：自然降溫　激推1飲品利尿排毒

恐有熱帶低壓！明起更不穩定　雨最多時間曝

庹宗康《營業中》點名顏佑庭曝「唯一的遺憾」

陳炳辰／與富人為鄰不是夢？　這區3案不用千萬擠進豪宅聚落

玩到摔斷腳趾！暖爸幫阿金換繃帶　萌汪委屈快哭：人家要秀秀

每天下班在客廳等祂回來！愛犬離世逾半年　他自責：心一直都很空

美國肯塔基州豪雨成災　罹難人數增至25人

30歲男「股息470萬元」實現財富自由！　1句話曝投對胎比投資重要

女星拍戲「跳海自盡」消失鏡頭險死！揭惡劣拍攝：需要這樣賣命嗎

人夫被綠2年　離婚送自己450萬保時捷恢單禮！網歪樓狂喊爸

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

國際熱門新聞

蓬佩奧洗臉胡錫進：裴洛西出訪是美台兩國的事

中若犯台　瑞士將跟進歐盟對中制裁

快訊／拜登再度確診

裴洛西出訪亞洲！美軍一架波音C-40C啟航　線上近10萬人看它飛

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

男窮到賣房求生「最後一刻」中樂透千萬大獎

抓到了！俄官方散播種族滅絕論　推特認證了

英首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

是藝術！麥當勞一片酸黃瓜價值18萬

童開心搖呼拉圈　下秒當街「慘遭砍死」

CNN：台對裴洛西出訪保持沉默　讓北京責怪華盛頓

裴洛西可能訪台「6大關鍵問題」一次看

更多熱門

相關新聞

華郵記者：裴洛西下周訪台　在亞洲行的初期階段

華郵記者：裴洛西下周訪台　在亞洲行的初期階段

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）29日出發訪問亞太地區，訪問台灣的行程列為「暫定」引發國際關注。華盛頓郵報記者羅金（Josh Rogin）在推特上表示，有外交消息人士透露，裴洛西預計下周訪台。

裴洛西亞洲行解放軍平潭實彈射擊　國防部回應了

裴洛西亞洲行解放軍平潭實彈射擊　國防部回應了

阿拉巴馬處決1死囚　受害家屬求情也沒用

阿拉巴馬處決1死囚　受害家屬求情也沒用

裴洛西若訪台　美軍可能護送至松山機場

裴洛西若訪台　美軍可能護送至松山機場

嗅覺突喪失要注意　恐是阿茲海默症初期徵兆

嗅覺突喪失要注意　恐是阿茲海默症初期徵兆

關鍵字：

匈牙利北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

理科太太遭前夫控「駭進IG偷看私訊」

女進家樂福購物…愛車地下室燒成廢鐵

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見

人夫包養情婦10年腦中風　元配5分鐘就拔管

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

張穎穎素顏曝光　網驚：難怪汪小菲不聽媽的話

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

館長：如果我是蔡英文，第一個開除你！

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了

原諒偷腥夫6年…網紅「終於等到二寶」曝喜訊！

毛孩散步不肯進樹林！她曝寵物溝通結果嚇歪

快訊／台南、高雄深夜大雨特報

高雄鼠窩Day5完結篇　清出30噸垃圾

更多

最夯影音

更多
三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動
5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面