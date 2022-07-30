全球損失「4800億元」竟是2動物害的！　研究證實了

▲美洲牛蛙與棕樹蛇在1986年至2020年間造成農作物損失與停電等問題，估計讓全世界損失高達160億美元。（示意圖／pixabay）



中央社

根據今天發表的一篇研究報告，美洲牛蛙和棕樹蛇這兩項入侵物種在1986年至2020年間造成農作物損失和停電等種種問題，估計讓全世界損失高達160億美元（約新台幣4800億元）。

路透社報導，國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）刊登的這項研究，內容提到棕綠色的美洲牛蛙（Lithobates catesbeianus）體重可超過2磅（0.9公斤），對歐洲地區的影響最大。

研究人員索托（Ismael Soto）表示，棕樹蛇（Boiga irregularis）第二次世界大戰期間隨美國軍隊來到太平洋各島嶼，包括關島和馬里亞納群島，現正不受控制地繁衍。他還說，這些蛇有時數量多到爬上電氣設備而造成停電。

索托是這篇研究報告的第一作者，現為捷克南波西米亞大學（University of South Bohemia）博士生。他說，這表明有必要對控制入侵物種在全球的運輸方面進行投資，以避免入侵發生後，還得花錢緩解災情。

▲美洲牛蛙。（圖／翻攝自維基百科）



索托告訴路透社：「現今，寵物貿易是這些物種的主要途徑，尤其現在人人都想得到最奇特的蛇。我們建議不斷更新禁止貿易物種的黑名單。」

全球損失160億美元這項數據，是研究人員彙整同儕審查過的文獻或被認為具有高度可靠性研究描述的入侵物種相關成本而得來。數據主要來自估計和推算，而非實證觀察。

英國廣播公司（BBC）報導，科學家對世界各地入侵物種造成的經濟損失進行統計，發現美洲牛蛙和棕樹蛇帶來的損害比其他任何物種都要多。

研究人員指出，光是棕樹蛇就造成103億美元損失，部分原因是它不受控地蔓延到數座太平洋島嶼。

在關島，這種爬行動物是20世紀美軍陸戰隊意外引入的，如今棕樹蛇的龐大數量可導致大規模停電，牠們在電線上滑行，造成高昂損失。

▲棕樹蛇。（圖／翻攝自維基百科）



目前有超過200萬條棕樹蛇棲息在這個太平洋小島上，據估計，關島的叢林裡每英畝（約0.4公頃）即有多達20條棕樹蛇。

在歐洲，美洲牛蛙數量激增到需要花大錢整治，牠的身長可以達到30公分，為了防止這種兩棲動物到處蔓延，相關官員被迫在已知的繁殖地區四周安裝昂貴的防蛙柵欄。

作者引用的一項較早期歐盟研究事例指出，德國官員為了圍起5個池塘以防止牛蛙逃跑，就花費高達27萬歐元（約新台幣820萬元）。

美洲牛蛙幾乎什麼都吃，包括其他種類的牛蛙。

BBC報導還提到，波多黎各樹蛙（Common coqui）被指以另類方式造成經濟損失，極其響亮的交配叫聲被認為導致牠們出沒地區的房地產價格下跌。



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