姓「愛新覺羅」！正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

記者周偉承/綜合報導

日本東京一間眼科診所的院長不僅外型甜美,還擁有東京大學醫學博士的高學歷,而她也時常在網路上成為網友們討論的對象,不過不單只是因為外表或高學歷,還因為她有著過去清朝皇室「愛新覺羅」的姓氏!

這位眼科診所的院長名為「愛新覺羅維」,她過去接受日媒訪問時提到,曾從爺爺口中得知自己是清朝順治皇帝的後裔,而爺爺與末代皇帝溥儀是同輩,出身於中國遼寧省的她,於18歲到日本留學,後來留在當地生活並結婚生子成為日本媳婦,現在則擔任眼科診所的院長。

