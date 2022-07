華盛頓郵報記者：裴洛西預計「下周訪台」　在亞洲行的初期階段

▲華郵記者發文表示,裴洛西(Nancy Pelosi)預計下周訪台。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)29日出發訪問亞太地區,訪問台灣的行程列為「暫定」引發國際關注。華盛頓郵報記者羅金(Josh Rogin)在推特上表示,有外交消息人士透露,裴洛西預計下周訪台。

羅金發文指出,「外交消息人士告訴我,裴洛西議長預計將於下周訪問台灣,這是她亞洲之行的初期階段,佩洛西的辦公室說有可能旅行,但沒有得到證實」。

彭博報導,裴洛西的發言人哈米爾(Drew Hammill)被問到她的計畫時並未置評。裴洛西及其幕僚多次以安全考量為由,拒絕證實或否認她的行程安排。

Diplomatic sources tell me Speaker Pelosi's visit to Taiwan next week is expected to happen, in the early part of her Asia tour. Pelosi's office says trip possible, but not confirmed.