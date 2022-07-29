　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西連「交戰中的基輔」都敢去　網問：台灣比烏克蘭可怕嗎？

記者林彥臣／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計29日出發訪問亞太地區，訪問台灣的行程列為「暫定」引發國際關注。對此就有PTT鄉民發問表示，裴洛西連交戰中的基輔都敢去，難道台灣比烏克蘭可怕嗎？

原PO在PTT八卦板發文表示，突然想到，幾個月前裴洛西連在交戰中的烏克蘭，都敢直接到進到首都基輔，對她來說台灣會比基輔可怕嗎？何況裴洛西最痛恨的就是共產黨…美國反共政治人物裡，鷹派中的鷹派，他連俄羅斯都不怕了會怕中國嗎？

▲▼ 美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）到訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）連基輔都敢去，網友問難道台灣有比烏克蘭可怕？（圖／達志影像／美聯社）

網友在推文中回應表示，「她本人要來，是美國國內其他人會阻止她」、「不來才會打仗，代表美國怕中國」、「今天台積電股票還漲 一點恐慌的fu都沒不要被唬了，有風險的話 外資會先跑的」、「台灣要誰來關中國屁事？你們家誰來還要你隔壁同意？」、「連美國大咖來台都拒絕 那真的不用打仗了 直接投降吧 中國看你越軟只會越硬而已」。

但也有人認為，「不要來好嗎，中國已經下嚴厲警告了」、「年輕時很敢不代表上了年紀還是一樣」、「（解放軍）穿島已經是可能的選項之一，不管怎樣絕對會有改變現狀的軍事行動，最後都是台灣人要承擔」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
鬼鬼《營業中》淚吐心聲　「一開始真的很討厭姚元浩」
足療店女員工「一動作」瞬間爆炸　慘成人型火球奔逃嚇壞客人
大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了
全台首例！男狂追求已婚女　違反跟騷保護令收押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國肯塔基州豪雨成災　罹難人數增至25人

俄軍主力猛攻頓內茨克　澤倫斯基籲民眾撤離

伊朗洪災肆虐　至少80人喪生30人失蹤

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

快訊／拜登再度確診　白宮證實：重新進行隔離

蓬佩奧「洗臉」胡錫進：裴洛西出訪是美、台「兩個主權國家」的事

英國首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

中國若犯台　瑞士：將跟進歐盟對中制裁措施

抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

裴洛西出訪亞洲！美軍一架波音C-40C啟航　線上近10萬人看它飛

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

貴賓頻做惡夢去寺廟收驚　坐椅子露懵臉：偶素隨？

凌不疑直男愛「操死程家人」XD　趙露思酒醉把吳磊當馬騎

納豆現身挺陶晶瑩演唱會　氣色好親曝復出計畫

美女妻夢想拍高空婚紗 尪為愛克服懼高爬向她

美國肯塔基州豪雨成災　罹難人數增至25人

俄軍主力猛攻頓內茨克　澤倫斯基籲民眾撤離

伊朗洪災肆虐　至少80人喪生30人失蹤

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

快訊／拜登再度確診　白宮證實：重新進行隔離

蓬佩奧「洗臉」胡錫進：裴洛西出訪是美、台「兩個主權國家」的事

英國首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

中國若犯台　瑞士：將跟進歐盟對中制裁措施

抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

裴洛西出訪亞洲！美軍一架波音C-40C啟航　線上近10萬人看它飛

熱炸「必吃4食物」一圖看！營養師：自然降溫　激推1飲品利尿排毒

恐有熱帶低壓！明起更不穩定　雨最多時間曝

庹宗康《營業中》點名顏佑庭曝「唯一的遺憾」

陳炳辰／與富人為鄰不是夢？　這區3案不用千萬擠進豪宅聚落

玩到摔斷腳趾！暖爸幫阿金換繃帶　萌汪委屈快哭：人家要秀秀

每天下班在客廳等祂回來！愛犬離世逾半年　他自責：心一直都很空

美國肯塔基州豪雨成災　罹難人數增至25人

30歲男「股息470萬元」實現財富自由！　1句話曝投對胎比投資重要

女星拍戲「跳海自盡」消失鏡頭險死！揭惡劣拍攝：需要這樣賣命嗎

人夫被綠2年　離婚送自己450萬保時捷恢單禮！網歪樓狂喊爸

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

國際熱門新聞

蓬佩奧洗臉胡錫進：裴洛西出訪是美台兩國的事

中若犯台　瑞士將跟進歐盟對中制裁

快訊／拜登再度確診

裴洛西出訪亞洲！美軍一架波音C-40C啟航　線上近10萬人看它飛

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

男窮到賣房求生「最後一刻」中樂透千萬大獎

抓到了！俄官方散播種族滅絕論　推特認證了

英首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

是藝術！麥當勞一片酸黃瓜價值18萬

童開心搖呼拉圈　下秒當街「慘遭砍死」

CNN：台對裴洛西出訪保持沉默　讓北京責怪華盛頓

裴洛西可能訪台「6大關鍵問題」一次看

更多熱門

相關新聞

烏東偽政權監獄被轟炸40死　俄烏互控對方

烏東偽政權監獄被轟炸40死　俄烏互控對方

由烏東偽政權頓內茨克所控制的一處監獄，29日遭到轟炸，造成40名囚犯死亡，監獄內關押許多來自馬力波「亞速鋼鐵廠」內的俘虜，事發之後俄羅斯與烏克蘭互相指控對方對監獄發動攻擊。

拜習通話談到裴洛西訪台？　大陸外交部回應

拜習通話談到裴洛西訪台？　大陸外交部回應

裴洛西若訪台　美軍可能護送至松山機場

裴洛西若訪台　美軍可能護送至松山機場

美航母穿南海北上 解放軍劃軍演範圍...陸國防部警告美軍管束一線兵力

美航母穿南海北上 解放軍劃軍演範圍...陸國防部警告美軍管束一線兵力

裴洛西訪台列「待定」　陸學者：北京嚴陣以待

裴洛西訪台列「待定」　陸學者：北京嚴陣以待

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia裴洛西裴洛西訪台

讀者迴響

熱門新聞

理科太太遭前夫控「駭進IG偷看私訊」

女進家樂福購物…愛車地下室燒成廢鐵

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見

人夫包養情婦10年腦中風　元配5分鐘就拔管

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

張穎穎素顏曝光　網驚：難怪汪小菲不聽媽的話

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

館長：如果我是蔡英文，第一個開除你！

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了

原諒偷腥夫6年…網紅「終於等到二寶」曝喜訊！

毛孩散步不肯進樹林！她曝寵物溝通結果嚇歪

快訊／台南、高雄深夜大雨特報

高雄鼠窩Day5完結篇　清出30噸垃圾

更多

最夯影音

更多
三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動
5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面