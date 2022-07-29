天坑吃人！地表炸出「2公尺黑洞」狂噴蒸氣　她一腳踩空被吞噬

▲紐西蘭發生恐怖意外，一名澳洲女觀光客遭天坑吞噬，身受重傷。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭發生恐怖意外，北島知名毛利藝術文化中心、地熱保護區華卡雷瓦雷瓦（Whakarewarewa）的人行道突然塌陷，出現寬約2公尺、深約1公尺的天坑，而且還不斷噴發蒸氣。一名女性觀光客躲避不及，瞬間遭到吞噬，儘管迅速獲救卻仍身受重傷，而丈夫就在一旁全程目睹。

地熱區觀光村總經理吉本斯（Mike Gibbons）表示，女子掉落時，丈夫立刻伸手想要拉住，但是不僅沒有救援成功，還讓自己也受傷了。此時，附近2名嚮導及1名織布工人趕緊跑過來幫忙，最後一起設法把傷患救出。

吉本斯透露，這對夫妻來自澳洲珀斯（Perth），特地飛來紐西蘭探親，未料發生意外。女子被送往附近的羅托路亞醫院（Rotorua hospital），雖然傷勢嚴重，但目前已漸趨穩定，丈夫也沒有大礙。

吉本斯指出，當地近期降下猛烈暴雨，可能是釀成天坑的主因之一。他表示，每一位居民及員工都感到痛心，也為傷者祈福，「我們的心與這位女士及其家屬同在。」不過，觀光村如今將會暫時關閉，直至當局完成全面調查及評估。

《衛報》報導，華卡雷瓦雷瓦是一個毛利村落，同時也是熱門旅遊景點，地熱形成的溫泉可以用來游泳、泡湯或者烹飪。而火山噴氣孔（Fumaroles）是地熱區出現的坑洞，釋出蒸氣及火山氣體，通常伴隨極端高溫，最高可達400°C。

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