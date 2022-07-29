讀《永遠的農業人》追憶李登輝　李安妮：真正呈現台灣主體性

▲豐年社舉行《永遠的農業人：李登輝與台灣農業》新書發表會。（圖／豐年社提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前總統李登輝逝世將滿兩週年，豐年社今（29日）舉行《永遠的農業人：李登輝與台灣農業》新書發表會，李登輝基金會董事長李安妮表示，本書非常嚴謹地整理其父李登輝的個人資料，把台灣政治、經濟、社會、文化等面向的台灣原型建構出來，真正把台灣主體性在國際間呈現出來，也更期待未來繼續發掘李登輝留下的資產，建構一個扎實、豐厚、多元的台灣。

《永遠的農業人：李登輝與台灣農業》一書由青年作家江昺崙、豐年社總編輯陳慧萍共同執筆，從李登輝求學階段的學思歷程開始談起，述及李登輝在農林廳、農復會的工作經驗，以及從政後推行的「廢除肥料換穀」、「八萬農業大軍」等諸多農業政策；讀者在了解李登輝與台灣農業的故事的同時，彷彿一起進入時光隧道，回顧台灣百年來農業發展過程。

豐年社董事長楊宏志致詞時表示，2020年7月30日李登輝辭世時，《豐年雜誌》立即著手整理李登輝曾推動過的重大農業政策，在2020年九月號推出「農為國本：李總統紀念特別報導」，紀錄李登輝一生對農業的貢獻，報導受到各界的鼓勵和肯定，認為有必要出版一本專書，除了紀錄台灣農業變遷，也能藉由李登輝一生提倡「農為國本」的精神，彰顯農業對國家發展的重要性。

楊宏志指出，李登輝求學時受到許多日本農業經濟學者的啟發，更是他選擇以農業經濟作為終生志業的起點。日本安倍首相與李前總統交情深厚，在李前總統逝世後，一直希望能夠親自到台灣來致意。很遺憾本月月初聽到安倍首相不幸逝世的消息，在此還請日本台灣交流協會村嶋郁代部長，能向泉代表、日本人民轉達台方的關懷與哀悼之意。