好市多「草莓新品」被酸爆：一次解決兩個問題　發明者根本天才

▲好市多近日推出「新鮮草莓巧克力」，一盒重量大約540公克售價499元。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



圖、文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）經常推出甜點新品，大多都主打平價、高CP值，讓許多消費者都會購買嘗鮮。近日賣場推出「新鮮草莓巧克力」一盒售價499元，是將新鮮草莓外頭裹上67%的巧克力，並強調是一款「七夕情人節必備的驚喜甜點」。由於近期才有媒體剛爆出好市多「草莓千層蛋糕」上頭的草莓發霉事件，因此這次推出的草莓巧克力引發網路熱議，有不少網友留言狠酸「這樣發霉就不會被發現了」「發明這品項的是天才」。

隨著農曆七夕情人節即將到來，好市多近日推出「新鮮草莓巧克力」，一盒重量大約540公克售價499元，賣場文案個強調此商品是「使用67%的黑巧克力，包覆著新鮮酸甜草莓，七夕情人節必備的驚喜甜點」。

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由於近日臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有消費表示，自己購買「草莓千層蛋糕」回家，發現上頭的草莓竟然有發霉的狀況，引起網路熱議，隨後也有媒體做出新聞報導，再度在社團引發討論。

這回有網友在社團中貼出「新鮮草莓巧克力」新品上架的消息，就立刻引起大批網友湧入留言，「只能說好市多的行銷策略變通能力超強」「這種天氣很容易融化發霉，之前有草莓發霉案例，巧克力融化案例」「這樣就看不出來草莓有沒有問題了XD」「發霉草莓&融化巧克力，兩個問題一次解決」。



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