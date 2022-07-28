台灣AV男優海選冠軍出爐！面試影片2千人看呆　落選的更有戲

記者崔子柔／綜合報導

AV男優是一般民眾較少接觸的行業，導演圤智雨近日進行男優選拔，邀請女星李妍瑾、網紅小哥哥艾里當評審，並PO出冠軍「阿碩」的照片，但其外型頗受網友質疑，圤智雨便又發布阿碩海選時的畫面，精壯的身材讓他直呼「我跟小哥哥艾理都練不出這樣的漢草」。

圤智雨26日PO出阿碩當「人肉鋼管」的影片，畫面中他雙手舉高，讓2名穿著火辣比基尼的辣妹圍繞著他搔首弄姿，但不少網友留言質疑「有點矮哦」、「感覺就像是鄰家的眼鏡小哥」、「這種⋯真的長⋯不會想多看」。

圤智雨昨（27）日又發布阿碩海選時，脫掉上衣只穿緊身內褲，大秀肌肉的影片，「很多人問我為什麼男優海選的冠軍會是一個衣服穿起來像宅男的學生，我的答案是，你看他脫衣服後的這段影片，我跟小哥哥艾理都練不出這樣的漢草」，不過舞台上還有另名身材較豐滿的選手，也引起不少目光，圤智雨則說「我有點想培育旁邊的胖弟弟當男優」。

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▲和阿碩同台的選手賣力扭腰。（圖／翻攝自Facebook／戲引子 圤智雨）



該則影片曝光後，吸引超過兩千人按讚，網友也能理解阿碩能當上冠軍的原因，紛紛留言表示「果然人不可貌向，得冠軍是有理由的，放得開，身材又好」、「很敢秀自己！就贏過很多人了」、「選得很好啊，感覺是個很有趣的人」、「參賽者都很勇敢，比嘴上說要當男優的人強多了」。

▼冠軍阿碩海選畫面。（圖／翻攝自Facebook／戲引子 圤智雨）

