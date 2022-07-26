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頂新和德「食公益」延長報名　呷涼ㄟ消暑挺公益

頂新和德「食公益」延長報名　呷涼ㄟ消暑挺公益（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲高雄慈善團體聯合總會設立「阿福食物銀行」，珍惜食物推廣續食。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會的「食食刻刻與愛同行-食公益」徵件活動已如火如荼的展開，受到疫情影響，徵件原截止時間原為7月29日，主辦單位今宣布延長收件時間至8月12日止，徵件主題為食領域相關的計畫，歡迎公益團體踴躍報名。

「高雄慈善團體聯合總會」在高雄地區有34個服務據點，除了提供急難救助金、港都獎學金助二代脫貧，更成立「阿福食物銀行」，將物資整合配送偏鄉弱勢家庭。

頂新和德「食公益」延長報名　呷涼ㄟ消暑挺公益（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德食公益計畫捐助「頂新福氣冷藏庫」擴大了物資捐贈種類，讓關懷戶能夠領取。

2018年「高慈總」以「頂新福氣冷藏庫」項目投件，申請入選頂新和德文教基金會的「食公益」捐助計畫，「頂新福氣冷藏庫」的出現擴大了物資捐贈種類，以往關懷戶只能獲得乾貨物資，後來也能夠領取蔬菜水果，滿足餐食營養所需。

小燕曾是其中受助的關懷戶，10多年前先生罹患大腸癌，家中經濟負擔重，「阿福食物銀行」提供物資減輕她的生活壓力，當時就讀高二的兒子在「高慈總」助學方案長期扶助下，順利大學畢業進入職場，她現在則成為會員，定期到「阿福食物銀行」服務，包括協助清潔環境、整理蔬果、採買公益剉冰店食材、煮餡料等等，回饋社會幫助更多人。

「阿福食物銀行」還開設「惜食料理課程」，邀請案家學習用最簡單的方式，如電鍋烹調出營養均衡的飲食。「阿福食物銀行」曾開設果汁店，讓弱勢家庭外配協助整理醜蔬果，並販賣新鮮現打果汁，增加收入貼補家用與協會社會服務的資金，現在果汁店轉型為冰果店，位於高雄三民區，歡迎大家在炎炎夏日前往「阿福古早味公益ㄘㄨㄚˋ冰店」，吃冰做公益。

「高慈總」江慶隆副理事長表示，感謝很多社會團體、企業等等的投入，讓他們能有資源給予更多弱勢家庭。

頂新和德「食公益」延長報名　呷涼ㄟ消暑挺公益（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲高雄慈善團體聯合總會設立物資轉運中心，整合物資配送偏鄉弱勢家庭。

頂新和德「食公益」延長報名　呷涼ㄟ消暑挺公益（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲歡迎民眾來「阿福古早味公益ㄘㄨㄚˋ冰店」，吃冰做公益。

頂新和德「食公益」延長報名　呷涼ㄟ消暑挺公益（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會邀請民眾捐贈物資給高慈總。

「食公益」徵件進入最後倒數，距離報名截止只剩兩週！今年自6月底開放報名以來，已收到來自台東、台南、台中、南投、雲林、台北等地報名，今年「食公益」徵件將於8/12截止，敬請把握最後報名機會！

本次除了總獎金高達新臺幣192萬元，未來獲選的公益團體更有機會參加由頂新和德文教基金會所安排的團體培力課程，以期增進公益團體的維運能力，提供服務對象更好的照護。相關徵件資訊請洽報名網址：https://reurl.cc/anedlZ

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