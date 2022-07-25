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萬安演習前硬要買飲料！她怒嗆店員「憑啥管我」…下場超療癒

▲▼手搖飲料，綠茶，楊桃汁，冰塊，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲女子硬要買飲料，結果被留在路邊曬太陽。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／柯振中報導

北部地區25日下午1點30分至2點舉行萬安演習，按照相關規定，行駛中的車輛要靠路邊停、行人也要疏散。不過，有名女子跑去飲料店點餐，無視萬安演習的規定、不顧店員勸阻，硬要走出門，結果下場超糗，讓網友們笑翻。

一名飲料店店員分享對話，有名女子25日下午1點多跑來點餐，但因為要萬安演習，人員無法進出，於是店員告知女子，等飲料製作完畢將無法離開，「要不要等晚點再來購買？」

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不過，女子聽完店員的忠告，竟然嗆聲「為什麼不行，憑什麼管我」，於是店員還是幫忙點餐、製作。等到飲料製作完成，已是下午1點33分，女子拿完飲料走出店門，不顧旁人的勸阻，結果只走了約20公尺，就受到警察管制，只能原地站著等演習結束。

▼女子不顧萬安演習，就是想買飲料來喝，結果被留在路邊。（圖／翻攝臉書）

▲▼曬太陽。（圖／翻攝臉書）

店員感到無奈，又覺得有些好笑，一群人就看著女子站在路邊曬太陽，「反正太陽不大啊！夏天氣溫才35度左右是吧！」

離奇的對話曝光，網友們瞬間笑翻，不斷留言嘲諷，「熟女」、「可以好好享用那杯飲料了」、「看到這種結局真的很喜歡」、「療癒，這種聽不懂人話的就給太陽教吧」、「還好，她還有飲料可以喝，不然這麼熱渴死怎麼辦」、「快樂、愉悅，星期一必備良藥」、「好幸福美滿的結局」、「暖她一整天」、「八月正午的陽光都沒你耀眼。」

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關鍵字：

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