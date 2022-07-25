瀋陽PCR檢測站「大白」罷工　控訴遭拖欠多月薪資

▲檢測站因罷工停擺。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧省瀋陽市近日傳出有部分核酸站的檢測人員罷工，導致檢測工作停擺。從大門口貼著的告示可以看到，檢測「大白」們罷工的原因，疑似是被拖欠了好幾個月的薪資。

根據《天目新聞》報導，被欠薪的核酸採樣員張涵（化名）透露，她是在今年瀋陽疫情較為嚴峻的時候，上崗成為一名核酸檢測「大白」，當時瀋陽市沈河區衛生健康局委託瀋陽盛京服務外包有限公司在智聯招聘、BOSS直聘等招聘平台發佈了招聘核酸採樣員的崗位，他們是和瀋陽盛京簽署的臨時用工協定。

張涵透露，從5月份至今自己只收到了一筆工資，還是因為採樣員去投訴，才由瀋陽盛京墊付的，「收到的是5月份的工資，6月和7月的工資一直沒收到，問了瀋陽盛京方，他們工作人員回應稱是局裡錢沒發下來。」

針對部分核酸點貼出了「停止檢測」的通知，張涵說，核酸檢測點出現人員罷工現象實屬無奈，「現在我所瞭解到僅沈河區被拖欠工資的核酸採樣員就有數十人，大家都可以等，但需要瀋陽盛京或者區衛生健康局給出明確時間。」

對此，瀋陽市沈河區衛生健康局的工作人員回應，「此前應該是政府財政部門晚轉了幾天，22日已經由財政部門撥了這筆款項，且款項是直接匯給瀋陽盛京服務外包有限公司，不經過局裡。」