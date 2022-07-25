　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

27歲男被「娃娃臉」害慘！找工作碰壁...急喊：家有中風老父要養

一名27歲男子因為娃娃臉而找不到工作。（圖／翻攝自微博）

▲一名27歲男子因為娃娃臉而找不到工作。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

不少人都希望有張娃娃臉，讓自己看起來比實際年齡年輕，但大陸卻有一名27歲男子因為娃娃臉而找不到工作，他頂著大太陽四處找工作卻碰壁，以及家有中風老父要撫養的身影與消息曝光後，獲得許多大陸網友關注。

綜合陸媒報導，廣東茂名最近出現一名身材矮小、臉龐看起來像小孩的男子，拖著行李箱在街上來回奔波。附近居民見他逗留多日，於是上前攀談，這才知道這名「少年」已經27歲，而他頂著夏日豔陽在街上遊蕩的原因，也只是想找個工作養家。

男子表示家有中風老父要照顧，非常需要一份工作養家。（圖／翻攝自微博）

▲男子透露，身上錢已所剩不多，也捨不得吃飯。（圖／翻攝自微博）

男子表示，他只是想在當地找份工作，不論是正職或打工都好，因為他非常需要錢來照顧中風的父親，無奈老闆們見他外表稚嫩，根本不相信他已經27歲，因此才會流連在街上找打工機會。男子也透露，身上錢已所剩不多，也捨不得吃飯，更不敢向家裡要錢，說完就進入下家公司準備面試。

男子「為臉所害」的消息曝光後，讓大陸網友一陣鼻酸，紛紛表示想幫男子找工作，另有遇過男子的網友透露，對方正臉雖像小孩，但從後面看，卻又像個一頭白髮、身材結實又駝背的中年男，男子還曾自嘲：「我年齡大，身體小！」讓人會心一笑又不免感到些許悲傷。

延伸閱讀
隨手拍學生「野遊」可獲獎金？陸奇葩禁令曝光　檢舉最高賞1千
台南Josh開箱新竹棒球場後出面道歉　認專業性不足是工商業配
宥勝「被逼演內幕」和解編劇　驚覺「10個月拍攝期」互相認知有落差

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
快訊／滑冰女神金妍兒結婚了！　甜嫁小4歲男星
驚見「2皮夾」被丟ATM上　網認證有錢人都用它
敢救林志穎嗎？呂秋遠嘆「救人別想法律問題」：需要是這關鍵
每天31人罹乳癌！　醫列「胸部12徵兆」危險了
小S失言戳痛范曉萱「妳那句話很傷人」　2人相擁痛哭
馬斯克睡好友妻「下跪求原諒」！　Google共同創辦人氣到離
33歲女模出國「被認未成年」嫩照曝！　移民官問尪：女兒？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸前電商龍頭「易趣網」將關閉　模仿eBay起家後被阿里巴巴打趴

問天實驗艙成功對接天和核心艙！　大陸太空站升級成「大戶型」

27歲男被「娃娃臉」害慘！找工作碰壁...急喊：家有中風老父要養

「惡夢鬼纏身」才供奉侵華戰犯　吳啊萍：特別想所有人懺悔　

奧客堅持點5分熟牛排！「肉有血絲」竟怒告餐廳索賠9萬：這是生肉

新娘主動提議「聘金還房貸」！丈夫一句話讓她看清：相親認識的

邊走邊喝珍奶！16歲少年「珍珠卡氣管」倒地　送醫搶救不治

閨蜜喝醉狂喊「想要渣男」！4女合作找人撿屍：滿足她的願望

20歲小資女16個月「狂偷公司2375萬」！老闆傻眼：以為疫情沒生意

陸「南水北調」再提升　北方城市告別高氟水、苦鹹水

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

陸前電商龍頭「易趣網」將關閉　模仿eBay起家後被阿里巴巴打趴

問天實驗艙成功對接天和核心艙！　大陸太空站升級成「大戶型」

27歲男被「娃娃臉」害慘！找工作碰壁...急喊：家有中風老父要養

「惡夢鬼纏身」才供奉侵華戰犯　吳啊萍：特別想所有人懺悔　

奧客堅持點5分熟牛排！「肉有血絲」竟怒告餐廳索賠9萬：這是生肉

新娘主動提議「聘金還房貸」！丈夫一句話讓她看清：相親認識的

邊走邊喝珍奶！16歲少年「珍珠卡氣管」倒地　送醫搶救不治

閨蜜喝醉狂喊「想要渣男」！4女合作找人撿屍：滿足她的願望

20歲小資女16個月「狂偷公司2375萬」！老闆傻眼：以為疫情沒生意

陸「南水北調」再提升　北方城市告別高氟水、苦鹹水

哈登減薪是假的？　美媒：明年補5年頂薪大約

造福地方　沈黃雪娥社福慈善基金會捐贈災情勘查車

力挺裴洛西訪台！蓬佩奧：我陪你一起去

搭小黃遇到萬安演習車資怎麼算？　5大QA一次看

「雙冠王」賈吉第37轟出爐　「金鶯殺手」發威洋基搶勝

環保杯「買冰沙系列、綠豆湯」不能折5元！　環署：飲料加冰淇淋可

快訊／韓滑冰女神金妍兒結婚了！10月甜嫁小4歲男偶像　經紀公司認了

買5千萬豪宅想解約！託表舅向建商高層說情...2千萬被私吞

100cm↓免低消！店員喊寫錯「要點180元飲料」　眾怒：有母奶？

柯志恩高雄選戰策略曝光　透露選前與韓國瑜通話

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

大陸熱門新聞

邊走邊喝！少年「珍珠卡氣管」身亡

新娘提議聘金還房貸！丈夫一句話讓她看清

醉女狂喊「想要渣男」！4閨蜜找人撿屍

20歲小資女工作16個月　偷走公司2375萬

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯...網笑了

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

10歲男童玩懸空橋墜谷　爸抓不住崩潰痛哭

壯男爽灌冰紅茶「吐血1000c.c.」差點死掉

陸2歲女童長菜花　被網紅醫揭發！

男童穿「正妹照T恤」代相親　真相曝

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

奧客堅持點5分熟牛排！一見肉有血絲竟索賠9萬

陸「步步驚心」又出事！男子墜谷身亡

陸北方城市告別高氟水、苦鹹水

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

邊走邊喝！少年「珍珠卡氣管」身亡

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面