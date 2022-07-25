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獨／產後提乳險沒命！靚媽咪「發黑腐爛」狂流湯　刨大腿皮植胸

▲▼ 提乳手術 。（圖／吳小姐提供）

▲30歲產後吳姓媽咪前往北市醫美診所進行提乳手術，豈料竟引發細菌感染造成雙側壞死性筋膜炎。（圖／吳小姐提供）

記者黃宥寧／台北報導

「給我1000萬，都不願再承受這痛苦！」30歲吳姓媽咪向《東森新媒體ETtoday》控訴，她因生產後導致乳房下垂、鬆垮走山，讓她決定找有口碑的醫美整形診所進行「提乳手術」重拾自信。豈料，術後胸部周圍皮膚發黑、滲漏組織液，第10天胸部因嚴重感染，急赴慈濟醫院開刀做清創手術，並刨大腿皮植在胸部上，住了84晚醫院，過程痛苦難耐，但令她最無奈的是醫美診所聲明竟是撇清責任。

吳小姐指出，今年4月12日她經爬文做了許多功課，決定以方便姓、且有網紅、名人推薦，選擇位在北市忠孝路四段上的「羅丹診所」並經由所方推薦的詹永璨醫師進行操刀，整個手術費用含麻醉、修復點滴、2件術後內衣，共付17萬，但術後僅拿到1件術後內衣，內衣要24小時穿著，導致無法換洗。

▼術後第6天，胸部周圍開始發黑滲漏組織液。（圖／吳小姐提供）

▲▼ 。（圖／吳小姐提供）

術後吳小姐遵守醫囑，回診換藥、打點滴，傷口縫線外觀也無滲液，第3天縫線也貼上美容膠，以為可以「脫胎換骨」，但在術後第6天，卻突然發現部分皮膚發黑，有水泡破了，並且滲漏組織液。

相當緊張的吳小姐，立刻聯絡詹醫師，醫師則說「看起來傷口有一點發炎」但沒想到，之後傷口竟開始潰爛、發黑，再次問醫師，醫師則說「發黑和瘀青容易混淆」，4月19日到21日，吳小姐持續到所進行抗生素師打、換藥（包含擠膿、清創）。

▼為了醫治胸部，吳小姐只能刨大腿皮重整在胸上。（圖／吳小姐提供）

▲▼ 提乳手術 。（圖／吳小姐提供）

期間診所、醫師都表示「傷口看起來有發炎、要隨時注意體溫（3天燒到39度，靠消炎止痛偶爾可以降到38度，只要體溫控制好，之後胸部外觀不用擔心）也強調：「皮膚之後都會很好。」一直相信醫師專業判斷的吳小姐，只好收起踹踹不安的心，持續聽醫師囑咐，直到4月21日下午，她正在診所進行換藥，詹醫師突然打電話來要她考慮到醫院進行進一步的治療，並承諾會開簡易病摘給接手醫師。

打開病摘後，吳小姐才意外發現自己白血球指數高達23400（正常值<10000）、發炎指數33.69（正常值<1），於是她在診所職員陪同下，在術後第10天前往台中慈濟醫院就醫，而胸部破掉的皮膚面積從小於50元硬幣，直接發展成雙側各一隻手掌的範圍。

▼術後吳小姐換藥時，得用棉花棒挑開胸部的皮和肉。（圖／吳小姐提供）

▲▼ 。（圖／吾小姐提供）

急診當天，照了電腦斷層掃描，主治醫師發現整個胸部都已經感染了，當晚深夜，吳小姐立刻被拖入刀房，緊急做清創手術，更被確診病名為 「雙側乳房壞死性筋膜炎併皮膚大範圍全層壞死」，術後惶恐不安頂著「胸部裸露一團爛肉模樣」又收到詹醫師訊息：「妳的傷口看起來進步很多」醫師完全沒表現出緊張或驚訝，也讓她超錯愕。

「原來一開始覺得不對勁的青黑色，竟是嚴重感染到乳房"內部"！」吳小姐接著說，清創手術後，進行了「一星期」的換藥，步驟則是，護理師會先把前一次塞進皮下的紗布抽出來，然後倒次氯酸水清洗傷口，接著以木棒把皮膚挑起來，再一一把紗布塞進皮與肉之間，塞到底，並在皮膚上抹上燙膏，最後蓋起來， 這一星期每天都得做高壓氧治療， 為了力求傷口情況能改善，她持續忍痛21次，傷口才終於乾淨點，醫生更告訴她可以上負壓儀器吸傷口的血水。

▼胸部放入膠原蛋白片幫助潰爛傷口進行復原 。（圖／吳小姐提供）

▲▼ 。（圖／吾小姐提供）

5月12日進行第4次手術，胸部放入膠原蛋白片，右胸放置表面有矽膠的（不需要表面滴水保濕），左胸則用單純膠原蛋白片，隨著時間推移，傷口吸收膠原蛋白片後，會漸漸裸露，感覺也會越來越痛。

但痛苦仍持續，吳小姐說，6月2日、6/9、到第7次7月5日手術，都是植皮手術，醫療團隊取大腿的皮來挪到胸部去，目前大傷口總算變成小傷口，但植皮尚未完全穩定，皮膚仍須努力痊癒。

吳小姐向記者表示，她相當感謝慈濟醫療團隊，把她從鬼門關搶回，但除了煩惱傷勢，還得四處籌錢，支付82萬5000元的醫療費，但仍看不到「痊癒的路」，因為植皮胸部跟取皮大腿，也被醫師宣判將是永久性疤痕，她身心俱疲外，向醫美診所告訴該狀況，醫美診所卻在她上網PO文控訴後，發了篇看起來很像「撇清責任」聲明稿，目前她也已經委任律師，後續將訴諸司法途徑，為自己爭取一個真相。

▼吳小姐曾擁有曼妙身材，但因產後胸部嚴重下垂，花錢進行提乳手術，沒想到竟是惡夢開始。（圖／吳小姐提供）

▲▼ 。（圖／吳小姐提供）

最後，她也語重心長說，成功的案例固然要分享，失敗的案例更值得讓人借鑒，因此，她藉著公開自己的傷痛，願所有要做手術的產後媽媽、愛美女孩，務必謹慎、擦亮雙眼，若真的不幸發生了傷口感染的問題，強烈建議多詢問其他機構的醫師，可以的話，也盡快到其他醫院確認狀況，避免步入這樣慘痛的後塵。

▼醫美診所提出聲明解釋。（圖／羅丹診所提供）

▲▼ 。（圖／羅丹診所提供）

對此，診所向《東森新媒體ETtoday》提出聲明：吳小姐術後並未遵醫囑休息養傷，未事先與醫師討論，在4月16日至4月17日到南部參加考試，在修復期間南北奔波考試，是否均按時服用口服抗生素藥物及換藥保持傷口乾淨與避免感染等，均有疑慮，得知感染後，也秉持負責態度，盡力治療傷口，且盡量協助吳小姐治療傷口感染問題，基於道德與擔心吳小姐一個人無法自我照顧身體養傷，在住院期間為吳小姐請看護並負擔相關營養品及伙食費已幫忙支付20多萬元，期間吳小姐獲得妥善醫療照顧，處理傷口感染情形，並允諾協助支付相關醫療費用與充分說明並無醫療疏失，目前傷口也復原出院回家，於情於理於法，本院詹醫師問心無愧，但吳小姐卻要求7百萬賠償，本診所醫師深感錯愕及遺憾，不知其依據何在，目前全案將進入司法程序，也將提出相關事證由司法查證，還診所醫師公道。

▼吳小姐目前也委任律師將提告。（圖／吳小姐提供）

▲▼ 提乳手術 。（圖／吳小姐提供）

而吳小姐也透過律師代為聲明回應：針對診所提出「無理要求除醫療費還得賠償7百萬」所述不實，該筆費用已包含已支出的看護費，日後提高保險費用（目前保險公司無法承保）未來的醫療費用精神損失，以及診所要求和解需要保密，本人因該次失敗手術後續需植皮等急救醫療費用也須另外支付75萬，診所就醫療費用先行代墊部分，卻要求本人簽下同意手術「當時並無異狀」、診所「積極診治」字眼，並要求簽署含有上述文字協議後，診所才能付砍，當診所公關回電表示，含手術失敗的費用總計，僅能賠償80萬。最後也強調，所說皆有證據，除追究診所此次手術責任外，並將對以上不實回覆內容，提告加重毀謗。

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