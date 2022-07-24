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被傷害卻難以分手！跟自戀型人格交往「你不能是自己」4招建立界線

▲桃園市杜姓男子前年中風倒臥在床，妻子從其手機查出竟同時與2女交往，甚至還贈送小三豪宅怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲跟自戀型人格交往，明明充滿傷害，卻難以故底跟對方說再見。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／ 段鑫星、李文文、趙亞平

摘自／寶瓶文化《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出

與自戀型人格者戀愛或結婚是一種什麼感覺呢？與自戀型人格者相愛的人，一般會陷入一種兩難的境地——明明知道對方在對自己進行「感情虐待」，親密關係中充滿了衝突與傷害，自己是被傷害的那一方，自己卻無法徹底與對方說再見，甚至在問題出現後，會找藉口為對方開脫。

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自戀型人格者的愛，表現為愛自己的一切。自戀型人格者要求得到無私的愛、無條件的讚美，他們希望以此證明自己無所不能。

與自戀型人格者戀愛、結婚的你，必須與他融為一體。你不能是自己，只能是他的影子。只要你提出不同的意見，對方就會有強烈地被拋棄、被否定、被責備的感受，他會勃然大怒、立即翻臉。事實上，自戀型人格者的情感往往是匱乏的、有缺陷的。

與自戀型人格者相愛，注定是痛苦的，因為他們追逐愛情只是為了獲得滿足感與安全感。他們的感情都是短暫的。

如何與自戀型戀人相處？

如果你真的愛上一個自戀型人格者，在相處中，對方已經開始對你進行打壓，那麼，這個時候你就要好好思考一下這段感情了。你可以運用以下的策略：

1、思考自己為什麼會被自戀型人格者吸引

自戀型人格者是獨特的，他與你接觸的其他異性都不一樣，而這個獨特的人，恰恰是你理想中的戀人的樣子。

為什麼會這樣？在你們剛開始相處時，他會分析你的需求，按照你期待的樣子表現自己——這只是你淪陷其中的一部分原因。而另一部分原因，可能與你早期的愛與被愛的經歷有關。

在自我發展的每個階段，我們都會經歷愛與被愛，這些經歷塑造著我們的各種情感體驗——我們如何感知愛，會愛上什麼樣子的人，以及會用什麼樣的方式愛人。

我們都期望獲得戀人滿滿的關心，那麼我們會獲得嗎？其實很多時候，我們都在預設對方的反應，我們傾向於刺激對方做出我們預設的反應。也就是說，不同的期待將引發不同的反應和行為，關係也會因此朝著不同的方向發展。

如果你有一位溫柔、細心且能很好地滿足你各種需求的母親，那麼你更容易形成安全型依戀。成年後的你，會選擇一個與你的母親類似的人相戀。你不會過於依賴他人，不會因為分離感到過度苦惱。你會非常享受這段愛情。

但假如在應該與母親於心理上融為一體的階段，你的母親沒有及時滿足你對愛的需求，那麼在以後的成長中，你會對愛產生過度的渴望，並且過度敏感。

如果你的母親不能持續地滿足你的需求，那麼成年後的你會渴望一段親密無間的愛情。你將充滿不確定感，你會非常敏感，會時常給自己消極的暗示。這樣的你會被一位能夠撫慰你、給你足夠安全感的人吸引，因為這樣的人能讓你感到放鬆和滿足。

如果你有一位冷漠、嚴苛、挑剔的母親，那麼成年後的你更傾向於與戀人保持距離。你需要親密關係，但是你不願意與對方太過親近，因為你認為獨立和自由比親密的戀情更重要。你會讓對方有距離感。

如果你屬於後兩種情況，那麼你很可能被自戀型人格者吸引。無論是容易陷入他人的「愛情陷阱」，還是對與他人接觸充滿恐懼，其原因都在於你期待一份完美的愛情。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲自戀型人格者在與你相處的第一個階段，會給你一段完美的愛情，你會被他深深地吸引。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

而自戀型人格者在與你相處的第一個階段，會給你一段完美的愛情，你會被他深深地吸引。在你們相處一段時間後，你會發現他並不像你想像的那樣完美，他有很多讓你難以接受的缺點。而你的內心深處需要這樣的一份親密關係，因此你會放低姿態，理想化你的戀人，並把你們之間的矛盾都歸咎於自己。

沒有一個人的童年是完美無缺的。在成長的過程中，我們都在經歷各種來自親密關係的衝突。解決問題的第一步，就是找出原因——到底是什麼導致了這段不健康的親密關係的開始。

2、保持理性，找回現實感

自戀型人格的戀人會為你創造一份完美的愛情，但是現實中真的有完美的愛情嗎？答案當然是否定的。

當你發現一切都很美好的時候，你需要提醒自己冷靜下來。愛情中固然有激情和衝動，但真正的愛需要經過時間的檢驗。所以，當你被這份「完美」的愛情吸引時，當你因他所做的一切感到從未有過的幸福時，你要停下來想一想。你真的瞭解這個人嗎？他給你帶來的完美愛情是真實的嗎？

當然，這是一個非常困難的階段，因為你要從極致的幸福感中脫離出來，回歸現實。你需要抹掉親密關係上的理想化色彩，重新認識自己和對方，把雙方都看作不完美的現實中的人。

自戀型人格的戀人會在與你確定關係前，為你製造一個完美的世界，他會將這個世界中的所有不完美都抹掉。確定關係後，他會嘗試改變你，他不能容忍你的「不配合」。

而健康的戀人則會自然而然地給予你溫情與愛意。在你們遇到問題時，他會與你交流自己的想法與心意，他也願意聆聽你的心意，理解你的心情。在你遇到困難時，他會鼎力支持。這是自戀型人格的戀人做不到的。

所以，當你察覺你的愛情在初始過於完美時，你一定要保持理性，從理想化的狀態中脫離出來，在現實中思考這段感情，以及給你營造完美愛情的他。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲保持理性，從理想化的狀態中脫離出來，在現實中思考這段感情。（圖／取自免費圖庫unsplash）

3、建立界限，堅持做自己

與自戀型人格者相戀時，最可怕的事情就是完全失去自我。他一點一點地侵入你的世界，侵占你的生活，慢慢地讓你很難離開他；他對你的貶低與指責讓你產生自我懷疑與自我否定；當矛盾出現時，你會不自覺地為他找藉口、自我欺騙⋯⋯這都是喪失自我的表現。此時，你在與對方的相處中充滿痛苦，但又很難離開，於是你只能反覆地陷入自我折磨。

愛情無法一蹴可幾，它需要雙方不斷地磨合，在磨合的過程中找到讓大家都舒服的邊界。在與自戀型人格者相處時，你很容易被對方控制，這對你而言是一種傷害，你往往面臨著進退兩難的局面——一方面，你承受著情感上的虐待，另一方面，你又對這份感情依依不捨。你會在這種不健康的親密關係中愈陷愈深。

所以，當你真的決定好好地愛自戀型人格的戀人時，請在全身心投入的同時堅持自我，建立自我邊界。你可以思考以下問題：

‧ 你們有共同的興趣、愛好嗎？
‧ 如何利用共同的休閒時間？
‧ 當意見不一致時，你們該怎樣處理？
‧ 當你提出某些要求時，你是否害怕對方生氣？
‧ 什麼樣的傷害是你絕對不能容忍的？

經由思考這些問題，你可以找到自己的邊界，你可以明白對方貶低自己不是因為自己真的不好，而是因為自戀型人格的他無法同理。

同時你要把握好自己的底線，時常與自己進行積極的對話，告訴自己「我是值得被愛的」、「我很好」等，不要因為對方的貶低而產生自我懷疑。當他對你做出你不能接受的事情時，請先不要自我懷疑，你要給自己一些獨處的時間與空間。你要做自己喜歡的事情，滿足自己的需求。

你一定要記住，在與自戀型人格者相處時，你的內心一定要足夠強大。你要堅持自己的邏輯，不要被對方帶偏。

▲▼ 失戀。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲與自戀型人格者相處時，內心一定要足夠強大，堅持自己的邏輯，不要被對方帶偏。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

4、提升同理能力，在潛移默化中影響對方

成熟的愛情是互惠的，雙方可以互相關心，有效溝通，可以共同為持續這段令人滿意的關係努力。而自戀型人格者做不到這些，他們事事以自我為中心，需要不斷地從外部獲得認可，以便補償自己內心的匱乏。那麼，你是不是要積極地改變他呢？答案當然是「否」。

在這個世界上，任何人想經由自己的力量改變他人，都是十分困難的。我們應該做的是積極引導——引導對方學著付出，引導他認識到雙方的愛是平等的，雙方是可以相互信任的。

第一，你要引導對方學著付出。自戀型人格者無法同理，也察覺不到你的需求。你不妨把自己的需求明確地告訴他，讓他能夠意識到你需要什麼。當然，這是一個很困難的過程。如果他反駁你，請你堅持自己的想法，並在合適的時機，再次向對方表達自己的需求。

第二，你要引導他意識到雙方是平等的，並且是可以相互信任的。例如，當你們產生矛盾，他開始無理由地指責你的時候，你要讓他知道雙方是平等的，沒有人能夠一直忍受埋怨。你可以冷靜地告訴對方他的表現，簡單地分析一下現狀，並給予他充分的思考時間。

不要一味地給他找藉口，要在保證自己安全的前提下，揭開他的遮羞布，要讓他面對過錯，承擔責任。當然，你也要讓他知道，你會陪在他身邊，他可以充分地信任你，但他需要面對自己的缺陷，為維持這段親密關係而努力。▲▼如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化出版《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》，兩個相愛的人，就像兩隻刺蝟，既期待靠近彼此，又擔心互相傷害。人格是一面鏡子，我們選擇的戀人，反映了我們的需求，以及我們內心的恐懼。經由該書可以學習──在親密關係中，各種人格類型者會有什麼樣的表現和感受。他們的戀人會有什麼樣的表現和感受。他們為什麼會有這些表現？雙方應該做些什麼，讓愛情更甜蜜？

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