去咖啡廳才能專心？她「躺著唸書」成律師還出書　破魔咒心法公開

▲因為腰痛只能「躺著唸書」，又因為專注力不足，自創學習法。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pexels）

文／徐東珠

摘自／圓神出版《十分鐘熱度學習法》

我最討厭有人說：「因為⋯⋯所以我做不好。」「因為⋯⋯所以我做不到。」為自己製造自我設限的「魔咒」。因為魔咒越多，學習和考試失敗的機率就越大。舉例來說，有下列幾種常見的魔咒：

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→沒有○○牌的鉛筆或鋼筆，我沒法好好學習。

→如果考試當天不能使用特定品牌的鉛筆或鋼筆，那還能考好嗎？

→在家看書沒辦法專心。

→如果因為新冠疫情圖書館關閉，也沒辦法去咖啡館的時候，怎麼辦？

→坐在旁邊的同學只要一抖腳，我就覺得煩躁，沒辦法專心。

→如果考試當天鄰座考生抖腳，或轉鉛筆不時掉在桌子上，或者感冒一直咳嗽，怎麼辦？

光想想就覺得很可怕。如果自帶特定魔咒，碰上突發狀況時，顯然無法專心學習，考試也會考得一塌糊塗。因此，備考期間該注意的是，不要給自己製造不必要的魔咒，更不要製作個人吉祥物或護身符之類的東西。萬一不小心遺失的話，那一整天可能都會處於精神崩潰的狀態。

因此，只要下定決心好好用功，就使用隨處可得的鉛筆或鋼筆，不要管筆的粗細、書寫感等等細節，用就是了！顏色也是一樣，要養成習慣藍筆、黑筆都用，訓練自己無論使用哪種顏色的筆都能學習。

同樣的道理，也不要太挑剔場所。不要以為只有在自修室或咖啡館才能專心學習，也不要草率地作出在家絕對讀不下書的結論。當然，其中或許會有「最適合學習的地方」，但絕不可以有「無法專心學習的地方」。只要能專心，不管在家、在咖啡館都能好好用功，那麼到了自修室的話，學習情況就應該更好了。

▲破除自己設下的「魔咒」，在何處都能學習。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

我躺在床上學習

我的腰不好，久坐就腰痛，所以我長時間「躺」在床上學習。沒錯，我是在家，而且是在床上躺著學習的！

弟弟見狀，幫我取了個名稱叫「忍者學習法」，因為沒人看過我坐在書桌前認真學習的模樣。一個考試期間全程相伴的朋友也說，如果他母親看到我開著電視，躺在床上滾來滾去看書的樣子，一定會罵聲「懶惰鬼」，然後一巴掌打在我脊背上。但躺著看書是我至今嘗試過最棒的方法（對我個人來說）。

躺著，其實比任何姿勢更容易打瞌睡。所以不知內情的人看到了，可能會懷疑我躺在床上滾來滾去怎麼可能用功？但對我來說，這是絕對不會腰痛的最佳姿勢，也是一種集中精神的方法。告訴你一個祕密，這篇文章我其實也是躺著寫的。

一開始我可能也是聽了別人的經驗後產生一種既定印象，覺得躺著學習容易昏昏欲睡。但有一天，我和一個成績非常優異的學長聊天時，他說成績好的人似乎都具有隨時隨地集中精神學習知識的能力。他還補充說了一句：「即使去喧鬧的夜店也能學習。」

當然，他的話多少有點誇張，但從那天開始，我也想成為一個隨時隨地都能學習的人。為了達到這個目標，我決定把所有造成我學習不理想的辯解統統收起來。

因為家人大聲講話，沒法學習；坐著學習，我腰痛；躺著學習，不知不覺想睡覺；去咖啡館，鄰座的人衣服上的菸味薰得我受不了；去自修室，因為有人沒戴口罩每隔五分鐘就咳嗽，讓我火冒三丈⋯⋯隨著我把無法集中精神的所有理由都看成是藉口以後，我開始幫自己洗腦。

「即使在家裡，我也能集中精神。」

「即使不是平時慣用的書寫工具，而是其他的筆，也不會影響我的成績。」

「即使在自修室裡，鄰座的人把東西放在書桌上時哐噹作響也無所謂，沒什麼大不了的，我還是可以繼續專心預習和複習。」

就這樣，隨著我慢慢收斂心神，魔咒也逐漸消失。魔咒既然消失，於是不管在哪種狀況下我都能夠達到一定程度的專注。記住！沒有魔咒的人，學習更有利。

★本文摘自圓神出版《十分鐘熱度學習法：一句英語都不會說的少女，這樣成為美國律師》，作者徐東珠，在美國職業的韓國律師，身兼作家。從一句英文都不會的13歲少女，經歷挫折後終於找到秘訣，靠著「十分鐘熱度學習法」和「成就感筆記」，從麻省理工學院和華頓商學院畢業，成為美國五大律師事務所的執業律師。