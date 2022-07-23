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董座李順欽：在中油工作只夠小康生活　要賺大錢別來！

▲▼中油董事長李順欽 。（圖／中油提供）

▲中油董事長李順欽。（圖／中油提供）

文／中央社記者曾以寧高雄23日電

中油爆發貪瀆弊案，中油董事長李順欽今天表示，非常痛心，在中油工作只夠小康生活「要賺大錢不要來」，廠商「要行賄的不要來」。

中油今年初爆發貪瀆弊案，煉製事業部執行長徐漢辦公室被搜出逾千萬元現金；檢方5月偵結起訴徐漢在內等21人、3間公司，並查出黎姓課長、袁姓技術員涉收賄20萬元及42萬多元，依貪污等罪嫌起訴黎男、袁男及3名行賄廠商；陳姓前勞工董事日前也被查出任內涉貪。

李順欽今天出席位於高雄亞灣區的「中油海洋天堂休憩園區」揭牌典禮後接受媒體採訪表示，公司主管做了違法亂紀的事，「講到這件事，我是非常的痛心」。

李順欽說，公司在第一時間即採取必要行動，包含停職、送公務人員懲戒等處分，中油也一定會配合檢調徹查，提供詳細完整的資料，肅清所有不法。

李順欽指出，這次事件，公司從政風到採購部門針對行賄廠商都採取立即沒收押標金及履約保證金，並祭出停權處分，也求償2倍的不當利得。

李順欽表示，中油是誠信透明的企業，「要行賄的廠商，不要到中油來，到中油要投標、不需行賄」。

李順欽說，中油沒辦法容許違法的事，一切都回到法為前提，未來所有採購案，權限將有所調整，到中油工作只夠小康生活，要賺大錢不要來中油。

李順欽表示，中油一向提供優質油品、天然氣及石化品供國人使用，未來面對2050淨零碳排，已擬定「優油、節能減碳、潔淨能源」三大轉型策略，希望驅動台灣永續發展的新動能。

李順欽指出，過去中油替大家「加油、打氣」，未來希望幫大家「充電再上路」，不因電動化及新能源趨勢而與民眾脫節；未來會把油品變成石化品、優化成高級材料「把燃料變材料」，並發展氫能、地熱等潔淨能源，持續減碳。

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