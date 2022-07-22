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8月底不會跌破萬例！沈政男：BA.4、BA.5「至少200萬人染疫」

▲▼新冠疫情連環爆，確診人數屢創新高，台北車站再現接種疫苗人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈政男認為，八月底仍會日增破萬人確診。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

昨（21）日新增24907例確診，對於外界認為八月底會跌破萬例，精神科醫師沈政男則預測，BA.4/BA.5疫情至少還會有200萬人確診。

「有人說八月底會跌破萬例，我說：不會啦！」沈政男昨晚在臉書發文表示，新北市的染疫率已達23%，但仍新增超過4千人，換算成全台人口就是2萬多人，「到了八月底，全台染疫人數約五百一十萬，等於21%，還比現在的新北低」，並提及台南昨日新增2024人，「上週四則是2051，也是平掉了」。

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沈政男指出，BA.4/BA.5的染疫率跟前一波BA.1或BA.2的染疫率有很大關係，以台灣還有超過六成人口未感染BA.2來看，BA.4/BA.5要感染其中的一成人口，可說是輕而易舉，「一成，就是兩百多萬（人）」，而日本BA.4/BA.5疫情掀起史上最高峰，是因為BA.1疫情較早、染疫率還不高，加上第三劑疫苗打得不夠多，「他們老人家打很多，但年輕人不熱衷，跟台灣正好相反」。

沈政男提到，至今兒童重症為108人，10歲以下死亡為19人，「這樣的數字之下，值不值得打疫苗，自己做一下風險評估吧」，「疫情評估的重要性何在？當初你如果聽人說兒童死亡預估數百人，是不是就嚇到趕快去打疫苗了？」

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