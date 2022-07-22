買房育兒都AA制　妻遭怨買車付比較少「被騙錢」！網因這點挺人夫

▲女子不滿老公要求車貸AA制。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

每對夫妻分擔家庭開銷的方式各有不同，一名人妻則表示，她和老公買房、育兒都是AA制，車貸的部分她願意負擔46萬元，希望老公付剩下的84萬元，卻被轟「騙錢」，讓她相當無奈，而多數網友了解原因後，認為原PO老公的要求合理。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，她和老公育有兩子，一個兩歲半一個一歲，最近買了房子，兩人分配頭期款和房貸都各出一半，原PO則提出希望去年買的車子她負擔46萬元，剩下的84萬元由老公付，但被轟「騙錢」。

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原PO提到，老公原本開著親戚送的舊車，車齡已有30年，他們先前約會時就常常發不動，因考慮到要載小孩還要放安全座椅，原PO希望能換七人座的休旅車，老公則一直認為開舊車就好，但在去年仍妥協牽了新車。

▲女子發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）



原PO因為要開始負擔房貸，希望車貸的部分能由老公多付，「但車子他也要求我付一半，我就說很多男生20幾歲就自己買車，為什麼我要幫你付錢」，「他就說是我要求買的，說我在騙他錢」，原PO無奈表示，「小孩我們也是一人付一個的錢，房貸我也一半了，我不知道我到底坳他什麼了」。

文章曝光後，不少網友留言表示，「建議買小車，顧慮你們小家庭就好，不要複雜化了」、「同時支付房貸和車貸，又要養2個超小小孩，壓力好大」、「什麼都要一人一半看了好累！其實能力沒辦法的話，真的不需要勉強買大車」，也有人認為，「一邊辛苦付房貸，一邊要求買新車，妳自己也要負點責任吧」、「他沒說錯，要求換車的是妳，付多一點或一半是合理的！但妳們在這方面二個人都算很清楚，談錢是很傷感情的，只會越算越清楚」。