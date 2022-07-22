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男友手機塞滿IG妹截圖！女大生嘆：努力變成她們　網點出殘酷關鍵

▲▼男友手機「塞滿IG妹截圖」她想努力改變　網點出殘酷關鍵。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO在男友手機看到大量的IG妹截圖。（圖／翻攝Dcard）

記者鄒鎮宇／綜合報導

是否允許另一半追蹤網美、網帥，一直是兩性爭論不休的話題。一名女網友雖不介意男友追蹤網美，但近日發現男友手機內有大量的IG網美照片的截圖，左思右想得出的結論是「自己應該也振作起來，讓自己變更好」，「我想變成她們」，但網友看完這些截圖卻點出殘酷的事實，因為所有照片的共通點都是「奶」。

該名女網友在網路論壇Dcard發文表示，她認為男生的IG追蹤一堆女生是很正常的事，也認為這是男方的自由，但沒想到某天看男友手機時，意外發現有大量網美IG照片的截圖，「看到的當下其實我還是有點訝異」，「心裡還是會覺得怕怕的，但還是告訴自己這沒什麼吧…」。

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原PO冷靜下來後，認為男友會存下這些照片，勢必是照片中有男友喜歡的特點，因此為了讓男友喜歡，也去追蹤這些網美觀察，發現網美都在看展充實自己的生活、旅行踏青、吃各地的美食及運動健身，「看完男友手機後，我想變成她們」，「自己開始對生活有了新的體悟」，「我想我自己應該也振作起來，讓自己變更好！這樣的我才會更值得被愛吧！」

▲▼男友手機「塞滿IG妹截圖」她想努力改變　網點出殘酷關鍵。（圖／翻攝Dcard）

▲▼原PO決定要活得跟這些網美一樣充實。（圖／翻攝Dcard）

▲▼男友手機「塞滿IG妹截圖」她想努力改變　網點出殘酷關鍵。（圖／翻攝Dcard）

網友看完紛紛留言，「原po也去截一系列網帥照啊，看妳們能不能一起越來越好」、「希望妳早日成功」、「心態好強壯！！！佩服」、「拍拍原PO，我自己也會很常沒自信」、「會去反思自己的問題並做出改進這點，妳已經很棒了」、「好羨慕，有的看到可能會生氣」、「努力讓自己變得更好是一件好事，不過希望妳記得妳的存在本身就是美好的、值得被愛的」。

也有網友發現原PO男友的照片都有一個共通點，「我覺得妳男友存這些照片是不是都是因為奶啊⋯⋯或許跟人沒有關係？」「應⋯該⋯是（蠻明顯的吧」、「全部照片的共同點就是奶」、「我也覺得是因為奶，如果是過的很正向很充實的部分為何沒有存男生？」「我也覺得主要原因就是奶欸，因為覺得人家過得充實而把照片存下來是是什麼鬼啦，原po好單純」、「笑死真的，我男友也都存這種照片」、「應該不是奶，因為我先生存更多大奶照，絕大部分都是歐美的網紅（&女優），那才是大奶+大臀，這根本都沒漏點」、「不……我男友就喜歡這種若隱若現要露不露的，他說這樣比較有fu？？？」

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