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女學生面試上「夢想工作」！媽卻嫌丟臉要她閉嘴…沮喪PO文網心疼

▲▼教室,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲女學生畢業後面試通過夢想中的工作，母親卻疑似覺得丟臉。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

社會上各行各業都十分辛苦，也都有令人敬佩的地方。一名女子近日分享，她5月畢業後，跑去面試夢寐以求的行業，雖然成功錄取了，母親卻相當不贊成，甚至還要她欺騙父親「只是暫時的」，讓她感到沮喪。

這名女子在Dcard上表示，她今年5月剛畢業，7月20日跑去面試，成功錄取從高中就開始嚮往的殯葬業，但「媽媽好像覺得我的工作很丟臉」，當親戚鄰居問起時，母親閉口不談，甚至要她找藉口矇騙父親，這份工作只是暫時的。

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女子十分傻眼，就連在外人面前，要談及工作時，媽媽都會不斷眼神示意，要求別再說下去，明明就是令人敬佩的行業，到母親的口中卻變得廉價，「還一直問我會不會碰到大體…。」

▼女學生從高中開始，就對殯葬業十分嚮往。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲▼棺材,下葬,埋葬,殯葬,葬禮。（示意圖／Pixabay）

女子的經歷曝光後，不少網友留言安慰，「明明就很棒，不要理她」、「殯葬業是個很偉大的職業」、「做功德很好啊，是一個了不起的職業啊」、「都2022了，妳媽這種老古板思想，就不要理她了」、「我覺得這工作很偉大，不是那麼容易，光是心理跨出那一步就很有難度」、「偉大的職業，就算錢多也一樣很多做不來的。」

不過，也有人站在女子母親的角度，解釋為何會感到不拖，「不是怕丟臉吧，感覺怕有些人忌諱或問東問西的，擔心你也是其中之一」、「是不是因為殯葬業被一些黑道所把持，觀感不佳」、「可能這行業很多是+9洗白跳板」、「有些長輩應該蠻忌諱的。阿嬤如果遇到家附近有喪事都會繞路回家。」

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