抹茶紅豆拿鐵+極生啤酒！大阪生吐司新品連發　還有三眼怪悠遊卡

▲SAKImoto 迷你宇治抹茶紅豆生吐司悠遊卡。（圖／SAKImoto提供）

記者黃士原／台北報導

來自日本的SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店7月與多家業者強勢聯名，包括有與究好豬合作的「極起司火腿生吐司」、攜手SUNMAI金色三麥共同研發「極生啤酒」、打造玩具總動員三眼怪造型悠遊卡，以及與全家便利商店推出「宇治抹茶紅豆拿鐵」。

SAKImoto Bakery 曾於2021年販售吐司造型悠遊卡，當時開放官網後的5分鐘內，上萬張悠遊卡秒殺一空。這一次，悠遊卡以玩具總動員超吸睛圖樣，搭配宇治抹茶紅豆生吐司的 1:3 等比例縮小尺寸，無論是視覺上的萌感、摸起來的軟Q觸感、迷你吐司的仿真造型，令人忍不住想把可愛帶著走。

▲SAKImoto Bakery 與頂級台灣豬肉品牌「究好豬」，攜手推出「極起司火腿生吐司」。（圖／SAKImoto提供）

為了追求更高的品質，SAKImoto Bakery 與頂級台灣豬肉品牌「究好豬」，攜手推出「極起司火腿生吐司」，肉品選用頂級肩胛肉，搭配風味溫和、富有堅果香氣的米摩勒特乾酪，最後撒上另一種荷蘭高達乾酪，非常適合作為早午餐食用。​另外，繼上一季的開心果霜淇淋之後，SAKImoto Bakery 繼續聯手全家便利超商，推出期間限定「宇治抹茶紅豆拿鐵」，選用上等一番宇治抹茶，搭配上香甜圓潤的紅豆甜味。

▲SAKImoto x 金色三麥極生啤酒。（圖／SAKImoto提供）

而「SUNMAI金色三麥極生啤酒」靈感取自SAKImoto Bakery 極生奶油牛奶生吐司，對應的生小麥啤酒以長時間低溫發酵製成，釋放出飽滿鳳梨、香蕉等熟果香，泡沫綿密細滑，7/27起由全台7家 SAKImoto門市、全省全家便利超商獨家通路販售、金色三麥門市限量販售、售完為止。● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲SAKImoto 布里歐吐司八月中上市。（圖／SAKImoto提供）

布里歐是法式早餐必吃的經典奶油麵包之一，使用大量雞蛋、奶油以及北海道進口鮮乳，細嫩的口感彷如蛋糕般柔軟又帶著Q彈，而SAKImoto也推出新的布里歐產品線，是生吐司以外的烘焙新選擇，8月中在SAKImoto門市正式上市販售。

▲台北萬豪酒店攜手巧克力品牌「GODIVA」推出「GODIVA x 台北萬豪酒店 布魯塞爾絢金午茶」。（圖／業者提供）

另外，台北萬豪酒店攜手巧克力品牌「GODIVA」推出「GODIVA x 台北萬豪酒店 布魯塞爾絢金午茶」，以多款GODIVA巧克力結合酸甜柑橘、酒漬櫻桃、甜脆榛果等浪漫元素，打造午後「巧克力控」天堂，7月30日至10月10日於台北萬豪酒店Lobby Lounge限時供應，點用即贈送「GODIVA專門店散裝巧克力兩顆裝兌換券」1張。雙人下午茶每套2,380元。