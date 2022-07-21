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大陸 大陸焦點 特派現場

開罰鴻海防高科技外流　陸委會：將「動態滾動」修正相關規範

▲▼紫光,半導體。（圖／視覺中國）

▲鴻海入股大陸紫光遭開罰。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

鴻海（2317）積極發展半導體事業，集團入股大陸紫光，未事先申請取得經濟部投審會核准，依法規確定將開罰，罰鍰金額自5萬元至上限2500萬元。對此，陸委會今（21日）也回應，經濟部已經告知鴻海必須事前經過審查許可，將依照相關規定提出申請，經濟部也會依照申請資料，‌‌釐清相關事實，‌‌按照相關的規定辦理。

陸委會發言人邱垂正指出，為了防止‌‌我高科技產業技術外流‌‌，政府對於赴陸投資或是技術合作案件十分嚴謹。，必須依據國家安全及產業發展的考量。區分‌‌禁止類與一般類進行管理，‌‌特別是‌特定業別項目像是半導體。

邱垂正進一步解釋，鴻海一案雖然‌‌未列為「禁止類」，但仍然有高科技‌‌的技術成分‌‌，投審會有關鍵技術小組機制嚴格把關，‌‌重要的案件有投審會委員會，進行專案的審查，‌‌避免‌‌大陸企業收購‌‌台灣關鍵技術‌‌。

邱垂正指出，今年4月21號‌‌經濟部也發佈修正‌‌在大陸地區從事投資或技術合作‌‌許可辦法，‌經關鍵技術小組審查通過之轉讓出資視為技術合作‌‌，由事後備查修正視為‌事前許可‌。

關於鴻海入股紫光案件後續，邱垂正指出，經濟部將會同相關‌‌主管機關‌‌，還有依照產業發展情形，會‌‌「動態滾動」修正相關的規範，‌‌以強化服務管理投資，以防止我高科技產業技術外流。

▼ 陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

▲▼ 陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

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