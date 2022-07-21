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痘痘新剋星！專家揭「啤酒遇上痘痘」結果超神奇

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

近日高溫悶熱，不少人痘痘、粉刺不斷暴長，氣象專家甚至表示：下一波將挑戰今年最高溫！要如何做好臉部保養，抑制烈日下猖狂的各種痘痘困擾？痘痘界的專家團隊表示，過去認為「啤酒是皮膚殺手」的說法在近期被推翻，啤酒中的「啤酒花」酵母精華，其實是痘痘新剋星！這方式也獲得皮膚科醫師及多位美妝保養部落客激推，成為新一代抗痘神器。

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲結合痘痘新剋星「啤酒花」及痘痘界專業團隊的力量，讓「抗痘神物」就此誕生。

用「啤酒花」開啟「最強戰痘」模式　緩解痘災神級有感

擅長修復各種肌膚問題的安美諾生醫和台酒生技合作，讓專家團隊運用「啤酒花」及多種歐盟認證的有機植萃成分，研發出「美無痕抗痘修復凝膠」，上市後短短半個月，就造成搶購，差點引發供貨危機。團隊觀察到天然的“啤酒花”植萃精華，富含能有效控油、強化肌膚保護力的B群酵母，因此對青春痘、成人痘、身體痘等各種不同類型的痘痘，都能達到優異的改善效果。

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲除了啤酒花，美無痕抗痘修復凝膠融入的多種有機植萃，對肌膚有不同的保養效果。

部落客素顏實測：令人崩潰的大紅痘也有解！哺餵母乳也能用

因為「啤酒花」抗痘太難想像，除了網友熱議，更有多位部落客曬出素顏做實測。部落客紛紛表示：「臉上爆膿的凸痘痘超討厭，連遮瑕都很難救。」「尤其長在鼻頭或人中最崩潰。」

經過實測，使用「美無痕抗痘修復凝膠」一星期，就可見肌膚回復到較健康的狀態，明亮平滑許多。部落客表示，有效抗痘還有助肌膚保養，親民的價格就能擁有這樣高CP值的產品，不推不行。更有正在哺餵母乳的部落客表示，有藥妝許可證、有機成分專利認證，並通過SGS檢測，天然植萃的非藥物成份，不含類固醇，讓她能安心使用。

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲網友激推外，多位部落客實測表示，美無痕抗痘修復凝膠「啤酒花抗痘」一週就有感。

「啤酒花」抗痘皮膚科醫師也認同：各種膚質、敏感肌都適用！

對於「啤酒花」是痘痘剋星的說法，美女皮膚科醫師王麒惠也贊同：「除了改善正在冒出的痘痘、肌膚泛油光、毛孔粗大，用這樣的日常保養，能幫助原生膚質由內而外變得更健康，讓皮膚遠離痘痘好發的環境。」

王醫師也特別推薦：「這款抗痘凝膠，另外也與加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊、橄欖葉⋯⋯等有機植萃結合，幫助安撫舒緩、淨化毛孔、平衡油脂。當中添加的明星煥膚成分水楊酸，能代謝老廢角質，讓肌膚更顯光滑細緻。可看出產品的研發，在成分的搭配上十分講究。」

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

▲皮膚科醫師認同，有藥妝許可和多項認證把關，使用安心讓肌膚更健康。

啤酒花抗痘原理　速效抗痘外從「脫離痘痘肌」做起

從青春痘、生理痘、背痘、疫情下猛發的口罩痘…在人的一生中，各階段都可能有「痘痘的陪伴」。因此把錢花在刀口上，找到肌膚能適應的抗痘產品十分重要。「美無痕抗痘修復凝膠」除了是抗痘剋星外，更是皮膚科醫師推薦的「日常保養」。運用正確的方式，脫離痘痘肌，養成不易致痘的健康膚質，才是「抗痘」根本之道。

▲▼痘痘,啤酒,啤酒花,美無痕抗痘修復凝膠,安美諾生醫,台酒生技。（圖／業者提供）

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