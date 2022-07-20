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社會 社會焦點 保障人權

老董欠稅312萬拒繳！聽「管收」嚇壞急求援...妻賣保時捷救夫

我們想讓你知道…北市開設匠品公司從事進口白銀事業前負責人李明源，2006年至2011年間漏報營所稅，經國稅局補課本稅及罰鍰共計6千餘萬元，士林執行署查出他將公司錢2億9千多萬轉至家人名下、更隱匿到海外人頭公司，李因不願提出清償計畫，擺爛態度讓士林分署決定大刀闊斧向士林法院聲請管收，法官裁定管收並解送台北看守所。

▲▼ 董娘救老董免被管收 意外發現公司有超跑阿撒力賣車幫老董繳清312萬欠稅 不用分期了 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區專門精研鐵氟龍(PTFE)高分子材料的李姓負責人逃漏稅，加罰鍰共計312萬，收到稅單立刻將公司帳戶存款領取一空，雙手一攤喊沒錢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區李姓董事長開亨榮公司期間，將精研數十年鐵氟龍(PTFE)高分子材料與技術結合，自製機台設備生產空氣過濾等相關產品，卻屢次欠稅遲遲未繳納，經國稅局補課裁罰共計312萬餘元，但李董卻「金蟬脫殼」將公司業務又轉到家族企業名下，更雙手一攤喊沒錢，士林分署向法院聲請管收，其妻害怕到立刻將要價369萬保時捷賣掉援救老公。

年約70歲的李董，在2007年至2008年間開設亨榮公司（目前已解散）期間，將精研數十年鐵氟龍（PTFE）高分子材料與技術結合，自製機台設備以生產空氣過濾、水過濾、機能紡織品等相關產品，申報營業稅及營所稅，卻又未繳納，不僅如此更被國稅局士林稽徵所查獲公司2007至2008年營業稅未確實申報，因而核課公司積欠營業稅、營所稅及罰鍰，合計312萬餘元。

稅單在2008年9月起陸續送達公司，但李男一收到稅單後馬上將公司帳戶內存款領取一空。此外，他更以金蟬脫殼方式將公司業務移轉到其他家族企業富力奇實業公司繼續經營。士林分署經查，發現富力奇公司2014年1月至2019年3月公司營業額高達2億559萬8746元。

▼李妻為了援救丈夫，立刻變賣車子 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 董娘救老董免被管收 意外發現公司有超跑阿撒力賣車幫老董繳清312萬欠稅 不用分期了 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署通知李男今年7月12日報告公司財產狀況及清償計畫，李男到現場卻雙手一攤說沒錢，士林分署將他暫予留置，並向士林地院聲請管收，李男一聽到自己被士林分署留置，馬上打電話太太求救，其妻火速在5分鐘內就趕到士林分署並向分署執行同仁求情。

並當場解釋，因事發突然，一下子籌不到欠稅款項，請求先繳納132萬餘元，剩餘欠稅款項申請辦理12期分期，並願意擔任擔保人，但士林分署查到李妻經營的杜特公司有輛2020年11月出廠的Porsche Cayenne Coupe，但李妻卻不斷說「公司沒有這樣昂貴的車」，更當場答應執行官會立刻變賣車子繳清欠稅。

士林分署也答應並釋放李男，也向法院撤回管收聲請，3日後，李妻向士林分署陳報已找到買主，為了儘速處理先生公司的欠稅，也只能大幅降價賣出，成交價為333萬8千元，拿到賣車錢後，立刻於19日以轉帳方式將剩下的179萬9745元全數繳納完畢。

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